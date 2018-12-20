50.000 Oyunda Sadece 15 Kere Kaybeden Solitaire Oyuncusu

72 yaşındaki Solitaire oyuncusu, tam 50.000 el oynadığı Solitaire'de sadece 15 kere eli açamadı.

Çoğumuzun Microsoft Windows sayesinde tanıdığı ve Fransızca kökenli 'patience' yani sabır kelimesinden türemiş olan Pasyans oyununda, kırılması oldukça güç bir rekora imza atıldı. Halen Windows Store üzerinden indirilebilir olan Solitaire'i 50.061 kez oynayan yaşlı bir adam, tam %99.9'luk bir galibiyet yüzdesi elde etti.

Reddit'te bir kullanıcının babasının Solitaire istatistiklerini paylaşması üzerine ortaya çıkan rekor, Reddit kullanıcılarını da şoke etti. Buna göre yaklaşık 4 yıldır aralıksız her gün Solitaire oynayan adam, rekoru elde etmek için her gün 2 saatini bu oyuna harcamış.

Elbette başarılması çok ama çok güç bir rekor olsa da bu rekorun, örneğin FreeCell'de yapılması matematiksel olarak imkansız. Nitekim FreeCell'de bazı oyunların açılmasına en baştan imkan yok ve galibiyet oranı %20 civarında. Sizin de ailenizden Solitaire geçmişi olan bir yakınınız varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Nitekim, haberi okurken eğer yaşı tutuyor olsaydı 'Benim babamdan mı bahsediyor?!' diye sorgulayacaklar bile vardır belki. :)