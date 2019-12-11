Endonezya ve Etiyopya’da yaşanan ve toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği kazalar sonrasında, 737 Max tipi uçakların uçuşları durdurulmuştu. FAA'nın başkanı, uçağın 2020 yılına kadar uçuş yapamayacağını belirtti.

Geçtiğimiz dönemlerde Boeing 737 Max tipi uçakların isminin geçtiği haberlerde maalesef iyi bilgiler aktaramıyorduk. Yazılımsal bir sorun sebebiyle birçok kazaya sebebiyet veren uçaklarla ilgili yeni bir karar açıklandı. Yeni bilgilere göre Boeing 737 Max isimli uçağın uçuşları ve lisans şansı, 2020'ye kadar ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Yaşanan kazalar

-Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

-Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü ve 157 kişi hayatını kaybetmişti

Havacılık İdaresi'ne sevk edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Steve Dickson, çarşamba günü yaptığı açıklamada 5 ay içinde iki ölümcül kaza geçiren 737 Max’in 2019’un sonuna kadar uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Başkan Dickson yaptığı açıklamada, “FAA, tüm teknik incelemeleri tamamlanana kadar, bu uçağın uçuş izni alması için gerekli imzayı atmayacağım. Hatta bu uçakta gerekli denetlemeler yapıldıktan sonra bir hava kuvvetleri ve ticari pilotu olarak kendim kullanacağım” ifadelerine yer verdi.

İşte Steve Dickson’ın, 737 Max’in havaya dönmesi için yaptırılmasını istediği tetkikler: