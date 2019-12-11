Geçtiğimiz dönemlerde Boeing 737 Max tipi uçakların isminin geçtiği haberlerde maalesef iyi bilgiler aktaramıyorduk. Yazılımsal bir sorun sebebiyle birçok kazaya sebebiyet veren uçaklarla ilgili yeni bir karar açıklandı. Yeni bilgilere göre Boeing 737 Max isimli uçağın uçuşları ve lisans şansı, 2020'ye kadar ortadan kalkmış gibi görünüyor.
Yaşanan kazalar
-Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.
-Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü ve 157 kişi hayatını kaybetmişti
Havacılık İdaresi'ne sevk edildi
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Steve Dickson, çarşamba günü yaptığı açıklamada 5 ay içinde iki ölümcül kaza geçiren 737 Max’in 2019’un sonuna kadar uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
Başkan Dickson yaptığı açıklamada, “FAA, tüm teknik incelemeleri tamamlanana kadar, bu uçağın uçuş izni alması için gerekli imzayı atmayacağım. Hatta bu uçakta gerekli denetlemeler yapıldıktan sonra bir hava kuvvetleri ve ticari pilotu olarak kendim kullanacağım” ifadelerine yer verdi.
İşte Steve Dickson’ın, 737 Max’in havaya dönmesi için yaptırılmasını istediği tetkikler:
- 737 Max’in uçuş kontrol yazılımının yapılıp test uçuş gerçekleştirilmesi.
- Pilot eğitim ihtiyaçlarının, FAA’nın Uçuş Standardizasyon Kurulu ve Kanada, Avrupa, Brezilya’daki ortaklardan oluşan Ortak Operasyon Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmesi.
- FAA’nın Uçuş Standardizasyon Kurulu’ndan bir rapor. Rapor, halkın incelemesi için mevcut olacak ve bu da hava yollarının değişiklik önerisinde bulunmasına olanak sağlayacak.
- 737 Max uçuş kontrol sistemi, Teknik Pilotlar Kurumu tarafından FAA, Nasa, Hava Kuvvetleri ve Volpe Center’dan test pilotları, havacılık mühendisleri, ve baş bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından incelenecek.
- 737 Max tasarım dökümanı FAA tarafından incelenecek.