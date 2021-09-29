Kunsten Modern Müzesi, Jens Haaning adındaki bir sanatçıyla 540 bin Danimarka kronu (750 bin TL) değerinde bir sanat eseri için anlaşma imzaladı. Haaning, bu kadar büyük bir ücret karşılığında müzeye sadece içi boş bir tablo teslim etti. Bunun üzerine yaptığı eserin(!) adını da "Parayı al ve kaç" adını koydu.

Kunsten Modern Müzesi'nin sanatçıdan istediği sanat eseri, bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren bir çalışmanın yeniden düzenlenmiş haliydi. Anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra Haaning, müzeye sadece iki cam çerçeveden oluşan bir enstalasyon gönderdi.

Esere "kendi yorumunu kattığını" belirten Haaning, 750 bin dolar karşılığında yaptığı bu eserin adını "Parayı al ve kaç" koyduğunu ve bu işteki asıl sanatın müzenin parasını almak olduğunu dile getirdi.

750 bin TL değerindeki eser:

Kunsten Modern Müzesi, yaşanan bu olayın ardından sanatçıya itirazda bulunsa da Haaning bu itirazları kabul etmediğini ve parayı hiçbir şekilde iade etmeyeceğini belirtiyor. Olayı "dolandırıcılık" olarak niteleyen müze, önümüzdeki ocak ayında sergi sona erene kadar parayi iade etmediği takdirde durumu polislere bildireceğini ve yasal işlem başlatacağını açıklamış durumda.

Danimarkalı sanatçı Haaning, içi boş çerçevelere kendi yorumunu kattığını ve bu sanat eserinin isminin "Parayı al ve kaç" olduğunu belirterek, "Sanat olan şey, paralarını almam" ifadelerini kullandı.