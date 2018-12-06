76. Altın Küre Ödülleri Adayları Açıklandı

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Altın Küre Ödülleri için adayları, spikerler Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann ve Christian Slate, Hollywood Yabancı Basın Birliği Başkanı Meher Tatna, Yapımcı Barry Adelman ve bu yılın Altın Küre Temsilcisi Isan Elba açıkladı.
Meher Tatna, bu yılın sunucularının Andy Samberg ve Sandra Oh olacağını açıkladı.
Ödüller 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece sahiplerini bulacak.
Adaylar ise şöyle oldu:
Drama dalında en iyi film
- Black Panther
- BlacKkKlansman
- Bohemian Rhapsody
- If Beale Street Could Talk
- A Star Is Born
Komedi ya da müzikal dalında en iyi film
- Crazy Rich Asians
- The Favourite
- Green Book
- Mary Poppins Returns
- Vice
Sinema dalında en iyi kadın oyuncu (dram)
- Glenn Close, “The Wife”
- Lady Gaga, “A Star Is Born”
- Nicole Kidman, “Destroyer”
- Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”
- Rosamund Pike, “A Private War”
Sinema dalında en iyi erkek oyuncu (dram)
- Bradley Cooper, A Star Is Born
- Willem Defoe, At Eternity’s Gate
- Lucas Hedges, Boy Erased
- Rami Malek, Bohemian Rhapsody
- John David Washington, BlacKkKlansman
Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu
- Christian Bale, Vice
- Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
- Viggo Mortensen, Green Book
- Robert Redford, The Old Man and The Gun
- John C. Reilly, Stan and Ollie
Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu
- Emily Blunt, Mary Poppins Returns
- Olivia Colman, The Favourite
- Elsie Fisher, Eighth Grade
- Charlize Theron,
- Constance Wu, Crazy Rich Asians
Sinema dalında en iyi yönetmen
- Bradley Cooper, “A Star Is Born”
- Alfonso Cuarón, “Roma”
- Peter Farrelly, “Green Book”
- Spike Lee, “BlacKkKlansman”
- Adam McKay, “Vice”
En iyi senaryo
- Alfonso Cuarón, Roma
- Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite
- Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk
- Adam McKay, Vice
- Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book
Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu
- Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)
- Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)
- Keri Russell, “The Americans “(FX)
- Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)
- Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)
Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu
- Christian Bale, “Vice”
- Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”
- Viggo Mortensen, “Green Book”
- Robert Redford, “The Old Man and the Gun”
- John C. Reilly, “Stan and Ollie”
Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
- Mahershala Ali, “Green Book”
- Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”
- Adam Driver, “BlacKkKlansman”
- Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
- Sam Rockwell, “Vice”
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
- Amy Adams, “Vice"
- Claire Foy, “First Man”
- Regina King, “If Beale Street Could Talk”
- Emma Stone, “The Favourite”
- Rachel Weisz, “The Favourite”
Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu
- Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”
- Olivia Colman, “The Favourite”
- Elsie Fisher, “Eighth Grade”
- Charlize Theron, “Tully”
- Constance Wu, “Crazy Rich Asians”
En iyi animasyon
- Incredibles 2
- Isle of Dogs
- Mirai
- Ralph Breaks the Internet
- Spider-Man: Into the Spider-Verse
En iyi film müziği
- Marco Beltrami, A Quiet Place
- Alexandre Desplat, Isle of Dogs
- Ludwig Göransson, Black Panther
- Justin Hurwitz, First Man
- Marc Shaiman, Mary Poppins Returns
En iyi film şarkısı
- “All the Stars,” Black Panther
- “Girl in the Movies,” Dumplin’
- “Requiem for a Private War,” A Private War
- “Revelation,” Boy Erased
- “Shallow,” A Star Is Born
Yabancı dilde en iyi film
- Capernaum
- Girl
- Never Look Away
- Roma
- Shoplifters
En iyi dizi (Dram)
- The Americans (FX)
- Bodyguard (Netflix)
- Homecoming (Amazon)
- Killing Eve (BBC America)
- Pose (FX)
En iyi dizi (Müzikal ya da dram)
- Barry (HBO)
- Kidding (Showtime)
- The Good Place (NBC)
- The Kominsky Method (Netflix)
- The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
En iyi erkek dizi oyuncusu (Dram)
- Jason Bateman, Ozark
- Stephan James, Homecoming
- Richard Madden, Bodyguard
- Billy Porter, Pose
- Matthew Rhys, The Americans
En iyi kadın dizi oyuncusu (Dram)
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Amy Adams, Sharp Objects
- Patricia Arquette, Escape at Dannemora
- Sandra Oh, Killing Eve
- Julia Roberts, Homecoming
- Keri Russell, The Americans
En iyi erkek dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)
- Sacha Baron Cohen, This Is America
- Jim Carrey, Kidding
- Michael Douglas, The Kominsky Method
- Donald Glover, Atlanta
- Bill Hader, Barry
En iyi kadın dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)
- Kristen Bell, The Good Place
- Candice Bergen, Murphy Brown
- Alison Brie, Glow
- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
- Debra Messing, Will & Grace