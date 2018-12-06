76. Altın Küre Ödülleri Adayları Açıklandı

Her yıl merakla beklenen ve Oscar için de bir fikir vereceği tahmin edilen Altın Küre Ödülleri’nin bu yılki talipleri belli oldu.

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Altın Küre Ödülleri için adayları, spikerler Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann ve Christian Slate, Hollywood Yabancı Basın Birliği Başkanı Meher Tatna, Yapımcı Barry Adelman ve bu yılın Altın Küre Temsilcisi Isan Elba açıkladı.

Meher Tatna, bu yılın sunucularının Andy Samberg ve Sandra Oh olacağını açıkladı.

Ödüller 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece sahiplerini bulacak.

Adaylar ise şöyle oldu:

Drama dalında en iyi film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Sinema dalında en iyi kadın oyuncu (dram)

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Nicole Kidman, “Destroyer”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Rosamund Pike, “A Private War”

Sinema dalında en iyi erkek oyuncu (dram)

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Defoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Christian Bale, Vice

Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and The Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie

Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron,

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Sinema dalında en iyi yönetmen

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Peter Farrelly, “Green Book”

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Adam McKay, “Vice”

En iyi senaryo

Alfonso Cuarón, Roma

Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu

Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)

Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)

Keri Russell, “The Americans “(FX)

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu

Christian Bale, “Vice”

Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Robert Redford, “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly, “Stan and Ollie”

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Mahershala Ali, “Green Book”

Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Amy Adams, “Vice"

Claire Foy, “First Man”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu

Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”

Olivia Colman, “The Favourite”

Elsie Fisher, “Eighth Grade”

Charlize Theron, “Tully”

Constance Wu, “Crazy Rich Asians”

En iyi animasyon

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

En iyi film müziği

Marco Beltrami, A Quiet Place

Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

Justin Hurwitz, First Man

Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

En iyi film şarkısı

“All the Stars,” Black Panther

“Girl in the Movies,” Dumplin’

“Requiem for a Private War,” A Private War

“Revelation,” Boy Erased

“Shallow,” A Star Is Born

Yabancı dilde en iyi film

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

En iyi dizi (Dram)

The Americans (FX)

Bodyguard (Netflix)

Homecoming (Amazon)

Killing Eve (BBC America)

Pose (FX)

En iyi dizi (Müzikal ya da dram)

Barry (HBO)

Kidding (Showtime)

The Good Place (NBC)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

En iyi erkek dizi oyuncusu (Dram)

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Richard Madden, Bodyguard

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

En iyi kadın dizi oyuncusu (Dram)

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

En iyi erkek dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)

Sacha Baron Cohen, This Is America

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

En iyi kadın dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)