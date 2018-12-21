7nm İşlemcilerle Tanıştık: Şimdi Sıra 3nm İşlemcilere Geldi

TSMC'den gelen bilgilere göre şirket, 5nm üretim hattını bir yıl kadar bir zaman için aktif hale getirmeyi planlıyor. Orta vadedeki hedef ise 2022 yılında 3nm üretim hattını kurmuş olmak.

Pek çok kullanıcı akıllı telefonların gelişiminin oldukça yavaş ilerlediğini düşünüyor olsa da bunun tam olarak gerçek olduğunu söylemek mümkün değil. Zira özellikle donanım üreticiler, pazardaki yerlerini kaybetmemek için Ar-Ge çalışmalarına milyarlarca dolar harcıyolar. Bu çalışmalar son olarak 7nm işlemciler ile karşımıza çıkmış durumda.

Apple, A12 işlemcisi ile; Huawei ise Kirin 980 işlemcisi ile 7nm işlemcilerin sağlayacağı verimlilik ve performans artışını göstermiş durumdalar. Ancak 7nm işlemcilerin asıl patlaması gelecek yıl yaşanacak. Snapdragon 855 ile birlikte 2019 yılı, tüm amiral gemilerinin 7nm işlemciye geçişine sahne olacak.

Dahası, çip üreticileri 5nm işlemciler üretmek için çalışmalara çoktan başlamış durumdalar. Dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan TSMC, 2019 yılının sonunda ya da 2020 yılının başında 5nm işlemciler üretmeye başlayacak. Şirketin orta vadedeki hedefi ise 2020 yılında 3nm işlemcileri üretebilecek duruma gelmiş olmak.

Peki bu noktaya nasıl geldik? Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse; 2012 yılında akıllı telefonlarda en kullanılan en popüler işlemcilerden biri olan Nvidia Tegra 3, 40nm bir işlemciydi. Birkaç yıl sonra elinizden düşürmeyeceğiniz iPhone’larda ise 3nm işlemciler bulunacak. Kaba bir hesap ile 2022 yılında piyasaya sürülecek 3nm işlemcilerin, 2012 yılında piyasaya sürülen 40nm işlemcilere göre %1000 daha fazla verimlilik ve performans sunacağını düşünürsek, teknolojinin sandığımızdan daha hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz.

Yine de TSMC’nin henüz 3nm üretim süreci ile ilgili ağzını sıkı tuttuğunu belirtmeliyiz. Zira şirketin 3nm üretim hattını oluşturması 19 milyar dolara mal olacak ve şirketin en büyük rakiplerinden Samsung ya da Huawei’ye bu konuda sızdırılabilecek herhangi bir bilgi yüz milyonlarca dolar değerinde olabilir.