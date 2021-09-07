8 Kişiye COVID-19 Bulaştıran Biri, 5 Yıl Hapse Çarptırıldı

Vietnam'da yanlış sağlık raporu beyanında bulunan, koronavirüsle mücadele kurallarına uymayan ve 8 kişiye hastalık bulaştıran bir adama 5 yıl hapis cezası verildi. Alınan karar, çeşitli ülkeler için emsal niteliğinde olabilir.

Koronavirüs salgınının etkisini göstermeye devam ettiği şu günlerde, Vietnam'da tüm dünyaya örnek olması gereken bir karar alındı. COVID-19'la mücadele kapsamında alınan kararlara uymayan ve bunun sonucunda 8 kişiyi hasta edip, bir kişinin de ölümüne yol açan Le Van Tri isimli bir adam, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre Le Van Tri, temmuz ayında şehirlerarası yolculuk gerçekleştirdi. Kendi motosikletiyle Ho Chi Minh şehrinden Ca Mau'ya giden adam, gittiği kentte sahte belgeyle sağlıklı olduğunu beyan etti. Ancak bu bilgi doğru değildi. Üstelik Tri, karantina kurallarını da ihlal etmişti. Yapılan PCR testinin sonucu pozitif çıkan adam, seyahati boyunca hem bazı sağlık çalışanlarına hem de aile üyelerine virüs bulaştırmıştı.

5 yıl hapis yatacak adam, 800 dolar da ceza ödeyecek

Vietnam'da hem karantina kurallarını ihlal eden hem de insanlara virüs bulaştıran ve bunlardan bir tanesinin ölümüne yol açan Le Van Tri, yalnızca 5 yıl hapis yatmayacak. Mahkeme, bu cezaya ek olarak 800 dolar da idari para cezası uyguladığı adamın gözünün yaşına bakmamış durumda.

Koronavirüsle mücadelenin en etkin silahı olan aşının zorunlu hale gelmeye başladığı şu günlerde yaşanan bu gelişme, pek çok ülke için emsal olabilir gibi görünüyor. Zira hemen her ülke, salgını bir toplum meselesi olarak görüyor ve kurallara uymayan kişilerin toplum suçu işlediklerine dair genel bir görüş mevcut. İşte bu görüş, Vietnam'da mahkeme tarafından da bir suç olarak görülmüş durumda ve önümüzdeki günlerde bu gibi haberlerin çoğaldığını görmek, kimse için şaşırtıcı olmayacaktır.