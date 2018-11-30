8 Yaşındaki Çocuğun Fortnite Kostümünü Oyunda Gördüğü Anlar

Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e oyunda bulunmasını istediği bir kostümün çizimini gönderen çocuğun keyifli anlarına tanıklık ediyoruz.

Geçtiğimiz aylarda tfoust10 isimli bir Reddit kullanıcısının, 8 yaşındaki oğlunun mektubunu Reddit üzerinden paylaşması sonrası büyük bir kampanya başlamıştı. 40.000'den fazla oy ve 1000'den fazla yorum alan mektuptaki kostümün oyunda yer alması, büyük bir heyecanla beklenir olmuştu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde kodları irdelenen Fortnite güncellemesinde kostümün yer alacağı söyleniyordu. En sonunda beklenen gerçekleşti ve 8 yaşındaki Fortnite hayranının "Chicken Trooper" isimli kostümü, Tender Defender adıyla oyunda yer aldı.

İşte kostümü çizen çocuğun kendi tasarımıyla karşılaştığı anlar:

Videodan da görebileceğiniz üzere Connor isimli çocuk kostümü görünce oldukça sevinmişe benziyor. Epic Games bu yaptığı klas davranışla hem oyunculardan hem de bu sevimli aileden büyük bir sempati toplamayı başarmış oldu.