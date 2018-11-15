Hollanda'da gerçekleştirilen bir açık artırmada kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Değeri 800 euro olan imzasız bir resim, ünlü bir ressama ait olabileceği gerekçesiyle 570 bin euroya satıldı.

Geçtiğimiz salı günü Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Vendu Müzayede Evi'nde oldukça ilginç bir açık artırma gerçekleşti. Bulunduğu katalogda 800 ile 1600 euro arası bir değer biçilmiş olan ‘Çobanların Hayranlığı’ adlı tablo, değerini binlerce kez katlayarak 570 bin euroya alıcı buldu.

Açık artırmayı düzenleyen kişi olan Arne Bonsaksen açık artırma gerçekleştikten sonra yaptığı açıklamada fazlasıyla şaşkın olduğunu belirtirken, birkaç sanat severin sürekli fiyat artırması üzerine kendi kendine ‘Biz burada ne satıyoruz?’ diye düşündüğünü söyledi. Tabloyu alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Peki tablo neden bu kadar yüksek bir fiyata satıldı?

17. yüzyılın başlarında yapıldığı belirtilen tablonun katalog değerinden çok daha yüksek bir fiyata satılmasının nedeni, dünyaca ünlü İtalyan ressam Anibale Carraci'ye ait olma ihtimalinin bulunması. 1560 - 1609 yılları arasında yaşayan Carraci’nin bazı eserleri milyonlarca euroya alıcı bulabiliyor.

Çobanların Hayranlığı adlı tabloda ressama ait bir imza bulunmuyor. Müzayede evi, resmin Carraci’ye ait olup olmadığını teyit etmek için uzmanlara danıştı ancak uzmanlar bile net bir cevap vermekten kaçınarak sadece ona ait olma ihtimali bulunduğunu söyledi. Sadece ‘ihtimal’ bile resmin 570 bin dolar etmesini sağladı.