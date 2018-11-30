Bir yazılım şirketi olarak kurulan, fakat son 9 yılda robotik çalışmalara odaklanan Akınsoft, 82 bin TL'den başlayan fiyatlarla tamamen yerli üretim robotlar satıyor.

Honda Motor, Boston Dynamics, SoftBank Robotics gibi şirketler, geliştirdikleri robotlar ile tüm dünyayı hayrete düşürmeyi başarırken Türkiye’de de geliştirdiği son teknoloji robotlarla çok ciddi hizmetlere katkıda bulunan bir şirket bulunuyor; Akınsoft. Aslen 1995 yılında bir yazılım şirketi olarak kurulan Akınsoft, 2009 yılında robotik çalışmalara yatırım yapmaya başladı.

Akınsoft, robotik çalışmaları ile Boston Dynamics’e ‘şu an için’ rakip olmayabilir. Ancak geçtiğimiz yıl Konya’da açılışını yaptığı üretim tesisi ile kendi ürettiği hareket motorlarını ve kontrol kartlarını kullanan 4 farklı kategoride robotlar üretiyor ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı da dahil pek çok önemli yerde hizmet veriyor.

Şirketin kurucusu olan girişimci ve iş adamı Dr. Özgür Akın, Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Can’a önemli açıklamalarda bulundu; ‘’Öncelikli olarak ilk Ar-Ge faaliyetlerimize 2009 yılında ‘Akıncı' adındaki modellerimizle başladık. Akıncı 1, Akıncı 2 ve Akıncı 3 modellerimizle iki ayaklı modeller geliştirdik. Ancak daha sonra hizmet robotlarının öne çıkmaya başladığını gördük. İnsanlara hizmet eden robotlar bir trend haline dönüştü.

Biz bu trendi kaçırmamak için rotamızı servis robotlarına doğru çevirdik ve dünyanın ilk kadın yazılımcısı olan ‘Ada'nın adını verdiğimiz seriyi geliştirmeye başladık. Ada modellerimiz, farklı alanlarda hizmet verdi. Fuarlarda ve restoranlarda hizmet verdi. 6 farklı modelle bu alanda yer aldık. Son olarak Mini Ada modelimizi çıkardık. Mini Ada modelimizin önünde bir ekran var. Karşısına geçenlerle sohbet edebiliyor. Çok yakında İstanbul Havalimanı'ndaki yolculara yol göstermeye başlayacak.’’

Arat isimli 4 ayaklı robotun en önemli projelerinden biri olduğunu dile getiren Akın, ‘’Bu robot, denge açısından stabil olmasından dolayı arazi şartlarında görev alacak şekilde tasarlandı. Sensör yapısından dolayı arazide birçok görevi yerine getirebilecek. Aynı zamanda tarım ülkesiyiz ve maalesef tarımda verimliliğimiz çok düşük. Bu yüzden tarım robotları da geliştiriyoruz. PNCR 1 ve PNCR 2 adında iki model geliştirdik.

Pancar ekiminde verimi arttırıyor. Klasik yöntemlerle yüzde 80 civarında tutulan verimlilik, robotik sistemlerle yüzde 95'e kadar çıkarmayı başardık. Ayrıca farklı robot çalışmamızda var. Bunlardan biri insansız hava aracı (İHA) üzerine. Bu araçları hem karada hem havada ilerleyebilecek şekilde geliştireceğiz. Çalışmalarımız 2019 yılında başlayacak.’’

Akınsoft tarafından verilen bilgiye göre şirketin en düşük fiyatlı robotu, Mini Ada isimli seri. 82 bin TL giriş fiyatına sahip olan Mini Ada serisi, isteğe ve ihtiyaca göre farklı özellikler kazanabiliyor. Elbette ki bu özellikler fiyatının artmasına neden oluyor. Akınsoft, robot satın almaya bütçesi yetmeyen şirketlere kiralama hizmeti de verdiklerini belirtiyor.

Söz konusu robotları kendi imkanları ile geliştirdiklerini belirten Akın, ‘’İşin yazılım tarafında, görüntü işleme, ses işleme, kontrol ve gömülü yazılımlar alanlarında geliştirmeler yapıyoruz. Biz servo motorlara yatırım gerçekleştirdik ve kendimiz üretmeye başladık. Tasarımı ve üretimi tamamen bize ait. Mekanik güç üreticilerimizin patentini aldık.

Dünya teknolojilerinin üzerinde servo motorlar geliştiriyoruz. Bu da bizim farkımız oldu. Tüm robotlarımız kendi yerli servolarımızla inşa ediliyor. Biz belki bir robotu 9 yılda yaptık, ama bugün geldiğimiz noktada çok kısa bir sürede model çıkarabilme kapasitemiz var.’’ diyerek robotik çalışmalarını her geçen gün biraz daha geliştirdiklerini dile getirmiş oldu.

Webtekno YouTube kanalının Akınsoft'un Konya'daki üretim tesisini ziyaret ettiği ve geliştirilen robotlarla ilgili olarak şirketin yönetim kurulu başkanı olan Dr. Özgür Akın ile yaptığı röportajı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.