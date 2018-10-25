Facebook, neredeyse 100 milyona yakın kullanıcının bilgilerini paylaşmasıyla ilgili süreçten rahatlıkla sıyrılacak gibi duruyor.

Cambridge Analytica skandalı ile ilgili soruşturmayı uzun süredir sürdüren Birleşik Krallık Hükümeti, Facebook'a 'komik' denebilecek bir ceza kesti. Sadece İngiltere'de 1 milyon kullanıcının gizliliğini çiğneyen Facebook'un cezası sadece 654 bin dolar oldu.

Elbette sizin bizim için devasa bir para gibi görünse de taktir edersiniz ki Facebook gibi bir şirket için bu 'çerez parası' bile değil. 2017'nin resmi verilerine göre Facebook, 9 dakikada yaklaşık 40 bin dolar kazanıyor. Böylece Facebook'un 3 saat gibi bir sürede kazandığı parayı ellerinden alarak devasa (!) bir ceza kesilmiş oldu.

Komitenin yaptığı resmi açıklamada 2007 ve 2014 yılları baz alınarak yapılan araştırmada, Facebook'un kişisel bilgileri hakkı olmadan başka şirketlerle paylaştığına da değinildi. Anlayacağınız birçok ülkede davalarla cebelleşen Zuckerberg ve Facebook, sürecin İngiltere ayağını tereyağından kıl çeker gibi halletmiş gibi görünüyor.