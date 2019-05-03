Anadolu Lojistik Aracı Seyit, IDEF 2019'da Tanıtıldı

Anadolu Isuzu, Uluslararası Sanayi Fuarı devam ederken yeni askeri lojistik aracı Seyit'i tanıttı. Üretilen askeri araç, her türlü zorlu koşulda kendisine verilen görevi başarıyla tamamlıyor.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı devam ederken bir yeni araç tanıtımı da Anadolu Isuzu tarafından yapıldı. 'Anadolu Savunma' markasıyla geliştirilen askeri araçları tanıtan Anadolu Isuzu, bu konuda da iddialı olduklarını gösterdi. Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge Merkezi'nde Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olan askeri araçların, yem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarında bulunması hedefleniyor.

Anadolu Isuzu tarafından üretilen askeri araçların tanıtımları sırasında en büyük ilgiyi 'Seyit' gördü.

70 ton yük çekme özelliğine sahip olan Seyit, yüzde 30 oranında eğime sahip olan yollarda bile gücünden ödün vermiyor. Ayrıca 1 metre derinlikte olan suyun içinden geçebiliyor. Araç temel anlamda tank ve silah taşımak için tasarlanmış. İstenildiği takdirde ise kabin bölmesi zırhlı hale getirilebiliyor. 8x8 olarak üretilen Seyit 20x20'ye kadar geliştirilebiliyor ve buna uygun motor seçenekleri bulunabiliyor.

Seyit farklı şekillerde konfigüre edilebiliyor ve gerekirse kurtarıcı olarak verilen görevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Kurtarıcı olarak görev yapan Seyit'in ağırlığı 43 ton. Araç, mayından korunma özelliğine sahip ve arıza yapmış ya da hasar görmüş askeri tankların taşınmasında görev alacak. Kurtarıcı Seyit'in en kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek göreve başlaması bekleniyor.

Anadolu Isuzu, üretmiş olduğu askeri araçlar ile Uluslararası Savunma Fuarı'nın gözdelerinden oldu. Şu an için 30'dan fazla ülkeye, ürettiği kamyon ve minibüsleri ihraç eden Anadolu Isuzu, Seyit ile modern orduların lojistik ihtiyacını karşılayabilecek. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte Anadolu Isuzu, savunma sanayiinde de dünya çapında başarı yakalamayı hedefliyor.