9 Günlük Kurban Bayram Tatili Şerefine Teknostore'da İndirim

Bayram tatilinde kendinizi ve ailenizi mutlu etmesi için Teknostore’da indirime giren 9 ürünü sizler için listeledik. Bu bayramın siz ve aileniz için mutlu ve huzurlu geçmesi dileğiyle...

Yaz aylarının son günlerini yaşadığımız bu günlerde önümüzde İslam aleminin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı var. Bu sene bayram tatilinin uzun olması, beraberinde yaz tatili planlarını da getiriyor. Bu tatil ile birlikte pek çok kampanya da beraberinde geliyor. Bugün sizlere Teknostore’da indirime girmiş 9 teknolojik ürün tanıtacağız.

Özellikle küçük çocukları bayramda mutlu etmenizi sağlayacak VR BOX 2.0, akıllı telefonunun ekranını bir VR gözlüğü gibi kullanarak eğlenceli dakikalar çıkmasını sağlıyor. Sanal gerçeklik deneyimini en uygun fiyata yaşamanızı sağlayan sanal gerçeklik gözlüğü, opsiyonel olarak alınabilen kumandasıyla çok daha işlevsel bir hale geliyor.

Xiaomi’nin özellikle yolculuklarda çok işinize yarayacak powerbank’i, yalnızca 10.7 mm’lik inceliği ve özel çok katmanlı yapısıyla güvenli ve kolay bir kullanım sunuyor.

Bir arabada akıllı telefon için kullanacağınız en işe yarar ürünlerden biriyle karşınızdayız. Hem telefon tutucu hem de şarj cihazı olarak görev yapan bu aparat, 4 ila 6.5 inç arasındaki tüm telefonları destekliyor.

Hazır bayram tatiline çıkarken, çıktığınız bu tatili eşsiz bir şekilde kaydetmek istiyorsanız, bu uygun fiyatlı kameralı drone’u çok seveceksiniz.

Huawei’nin akıllı bilekliği, üzerinde bulunan adımsayar, nabız ölçer, kalori hesaplama, uyku takibi gibi işe yarar özelliklerle akıllı bileklik isteyen kişilerin dikkatini çekiyor. Cihaz, tek bir şarjla 9 gün dayanabiliyor.

LED ekrana sahip bu akıllı hoparlörle müzik dinleyebilir, oyunlar oynayabilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. 2500 mAh bataryası olan cihaz, her an yanınızda taşımak isteyeceğiniz aparatlardan biri.

Hazır uzun bir tatile girmişken denize gideyim diyen kişilerin çok seveceği bu aksiyon kamerası için dalış maskesi, deniz altında muhteşem videolar çekerken bu anlara canlı canlı tanık olmanızı sağlar.

Yolculuğa çıkarken kulaklığa ihtiyacınız varsa iPiPOO’nun kablosuz kulaklığı çok hoşunuza gidecektir. Tek şarjla 6 saat konuşma, 4 saat de müzik dinleme imkanı sunan kablosuz kulaklık, özel mıknatıslı tasarımı sayesinde kullanmadığınız anlarda boynunuzda bir kolye gibi durmaya devam eder.

Yaklaşık 100 metre uçuş menzili sunan bu kameralı drone, 450 mAh bataryası ile 8-10 dakika gibi kesintisiz uçuş deneyimi sunar. 1 saatte şarj olabilen bu drone, kamerası ile anılarınızı kaydetmenize olanak tanır.

Eğer bu ürünler dışında Teknostore’da yer alan diğer fırsat ürünlerine göz atmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.