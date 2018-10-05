Stratosfer’de bulunan bakterilerin iklimsel olaylar üzerinde etkisi olabilir.

İnsanlar her zaman uyum sağlama konusundaki becerilerinden bahsederler ancak görünüşe bakılırsa bazı canlılar bu konuda bizden daha yetenekli durumdalar. Bakteri adını verdiğimiz bu küçük ama gözü pek mikrop grupları aklımıza gelebilecek her yerde barınabiliyorlar. Hatta bazıları Stratosfer katmanında yaşıyorlar ve son zamanlardaki bir çalışma bu bakterilerin hava durumu, besin ürünlerimiz hatta sağlığımız üzerinde bile etkili olabileceğini söylüyor.

Araştırmaların sonucunda bakterilerin bulutlar üzerinde etkili olabileceği ve dolayısıyla gökyüzünün parlaklığını dahi değiştirebileceği bulundu. Atmosferimizin alt katmanlarında yalnızca bize yağmuru sağlayan bulutlar değil, bunların yanı sıra rüzgar nereye eserse oraya doğru seyahat eden ve hastalık taşıyan organizmalar da bulunuyor. İklim değişiklikleri arttıkça bu bakterilere olan ilgi de eşit oranda artıyor.

Yalnızca iklim değişiklikleri değil, bakterilerin yaydığı hastalıklar da önemli bir konu. Yüksek irtifalarda jet motorları ve hava akımları olduğu için bu bakterilerin taşıdığı hastalıkların yayılması da daha kolay bir hale gelmekte. Ancak MIT’de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Atmosferik Kimya profesörü Daniel Cziczo’ya göre Atmosferin üst katmanlarındaki bakterilerin hastalık yayması fikri şu an için biraz abartılmakta. Cziczo’ya göre atmosferin daha üst katmanlarında ne olduğu hakkında endişelenmeden önce atmosferin alt katmanlarını daha iyi anlamamız gerekiyor.

Şu an için Stratosferde bulunan bakterilerin etkileri iklim değişikliklerine sebep olarak gösterilmiyor. Ancak bilim insanları gelecekte olabilecek değişiklikleri idrak edebilmemiz için Dünya’yı kaplayan tabakayı daha iyi anlamamızın gerekliliğine dikkat çekiyor.