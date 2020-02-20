9. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri Kazananlar

2011 yılından bu yana düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (Mobile Photography Awards), sahiplerini buldu. Bu yılki büyük ödül, Alman fotoğrafçı Daniel Heilig’in iPhone XS Max ile çektiği “The Desert Nomad” isimli çalışmasına gitti.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (Mobile Photography Awards), 21’inci yüzyıl fotoğrafçılığının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Toplam 20 kategoride 10.000’den fazla çalışmanın katıldığı prestijli yarışma, akıllı telefon kameralarının, DSLR fotoğraf makinelerinden aşağı kalır yanı olmadığını gösteriyor.

Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri’nin arkasındaki isim olan Daniel Berman, yarışmaya katılan çalışmaların, akıllı telefon kameralarındaki sanatsal ve teknolojik dönüşüme en büyük kanıt olduğunu söylüyor.

9. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'ndeki en büyük ödülü kazanan çalışma

Bu yılki büyük ödülü, Alman fotoğrafçı Daniel Heilig’in “The Desert Nomad” isimli çalışması kazandı. Çölde tek başına yürüyen bir kişiyi tasvir eden fotoğraf, iPhone XS Max ile çekildi.

Akıllı telefonlar, büyük ve heybetli olan geleneksel kameraların aksine, kompakt ve kolay bir şekilde taşınabilir olması nedeniyle benzersiz görüntülerin yeni perspektiflerden yakalanmasını sağlıyor. Heilig de tam olarak bu noktaya parmak basarak, mobil teknolojinin fotoğrafçılığa yeni bir tür sanatsal yaklaşım kazandırdığına dikkat çekiyor.

Berman, bu yıl ödül kazanan ve dereceye giren çoğu fotoğrafın iPhone ile çekildiğini söylüyor. Hatta Berman, ‘Fotoğrafçının Kendi Portresi’ kategorisini kazanan fotoğrafın bir iPhone 6S ile çekildiğini belirtiyor. Yine de ödüllendirilen bazı fotoğrafların Huawei veya Samsung marka telefonlarla çekildiğini de belirtelim.

Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri 2020’yi kazanan fotoğraflardan bazıları