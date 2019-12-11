Dünyanın en genç Üniversite Mezunu ünvanına sahip olmak için hazırlanan Laurent Simons’ın, babasının yaptığı açıklamada Hollanda’daki okulu Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden, Amerika’nın en iyi üniversitesine geçiş yapacağını söyledi fakat okulun ismiyle ilgili her hangi bir konuya değinmedi.

Dünyanın en genç Üniversite Mezunu ünvanına sahip olmak için hazırlanan Laurent Simons’ın, babasının yaptığı açıklamada Hollanda’daki okulu Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden, Amerika’nın en iyi üniversitesine geçiş yapacağını söyledi fakat okulun ismiyle ilgili her hangi bir konuya değinmedi.

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okuyan ve “Mucize Çocuk” olarak adlandırılan Laurent Simons, her hafta bir tane sınava girerek Üniversite’yi 26 Aralık tarihine kadar bitirip, dünyanın en genç mezunu olma rekorunu eline almak istiyordu. Eindhoven Teknik Üniversitesi’nin, Simons’ın babasıyla sorunlar yaşamasının ardından yapılan okul değişikliği tüm medyayı ve eğitim kurumlarını yerinden sarstı.

Hollandalı okul, Laurent için en iyisini istiyor

Baba Simons’ın, Hollandalı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Laurent’ın en geç 26 Aralık tarihinde mezun olmasını istediği fakat Hollandalı Üniversite’nin bu duruma olumlu bakmadığına değindi. Teknik Üniversite’nin yaptığı açıklamada; Laurent’ın, okulu bu kadar erken bitirmesi onun akademik kariyeri açısından iyi olmadığını ve en erken 8 ay içinde bitirmesinin uygun olduğunu belirtti. Daha fazla bilgi vermeyen Hollandalı eğitim kurumu; gereğinden fazla söylemin, öğrenci mahrumiyetini çiğnemek olur ifadelerini kullandı.

‘Ya mezun olacak ya da okulu değişecek’

Anne ve Baba Simons, okulun, Laurent’a çıkardığı akademik planlamayı kabul etmedi. Baba Simons’ın yaptığı açıklamada: “Laurent haftada bir sınava giriyordu. Onun sınava girme sürelerinin daha uzun tutulması, oğlumun sıkılmasına yol açıyor. Ya 9 yaşında mezun olacak, ya da Eindgoven Teknik Üniversitesi’ndeki eğitim hayatına son verecek” ifadelerine yer verdi.

Baba Alexander Simons, Hollanda Televizyonu’nda yayın yapan “de Pauw” adlı programda, oğlu Laurent’ın, Amerika’daki en iyi üniversiteye gideceğini fakat gizlilik sözleşmesi gereğince bu okulun ismini söyleyemeyeceğini açıkladı. Baba, oğlunun Amerika’ya gitmesi hakkında “Anderlecht'te oynarken Barcelona'dan teklif almışsan bunu değerlendirmemek akıllıca olmaz” yorumunda bulundu.

Babasının açıklamaları dışında Laurent’ın hayali ise ‘Mucize Çocuk” lakabını hak ettiriyor. Laurent’ın hayali ise yapay organ geliştirmek. Bunun için elektrik mühendisliği bölümünde okuyup, robotik ve sibernetik alanında çalışmalar yapacak. Laurent’ın hayalinin günümüzdeki en iyi temsilcisi ise Boston’daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT). Bundan dolayı Laurent’ın okul olarak MIT’ye gidebileceği söylentileri, sosyal medyayı fazlasıyla çalkalıyor.