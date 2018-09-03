Toplam uzunluğu 177 metre olan Sam Ratulangi PB 1600 isimli gemi, Hint Okyanusu’ndaki Myanmar açıklarında bulundu.

177.35 metre uzunluğunda ve 27.91 metre genişliğindeki Endonezya bandıralı yük gemisi, son olarak bundan 9 yıl önce Tayvan sahilinde görülmüştü. O günden bu yana nerede olduğu konusunda teoriler üretilmeye başlanan gemi, Myanmar’ın Thama Seitta bölgesindeki balıkçılar tarafından kıyıdan 11 kilometre açıklarında bulundu.

Gemiye girdiklerinde boş olduğunu fark eden balıkçılar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdiler. 9 yıldır kayıp olan geminin Hint Okyanusu’na nasıl geldiği ise hala bilinmiyor.

Geminin hala çalışır durumda olduğunu belirten Myanmar Bağımsız Gemiciler Federasyonu Genel Sekreteri U Aung Kyaw Linn, şu ifadeleri kullandı: "Bence bu gemi yakın zamanda terk edilmiş ve terk edilmesinin bir sebebi olmak zorunda."

Myanmar Times gazetesine açıklamalarda bulunan Myanmar Milletvekili U Ne Win Yangon ise şunları söyledi: "Gemide mürettebat ya da yük bulunmuyor. Bu kadar büyük bir geminin bizim karasularımızda bulunması oldukça ilginç."

Geminin akıbeti ile ilgili gelen açıklamalar şu an için kimseyi tatmin etmiş durumda değil. Kesin bilgilere dayalı bir açıklama geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.