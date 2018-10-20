  • 90'lı Yılların İçinde Anlarını Barındıran Fotoğraflar

90'lı Yılların İçinde Kaybolacağınız Anları Barındıran 10 Fotoğraf

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90'ların o renkli ve şimdi dönüp baktığımızda farklı gözüken dünyasına dair, birkaç kareyi sizlerle paylaştık.

Windows 95'i nasıl kullanacağınızı anlatan kasetten, ninja kaplumbağalarla röportaj yapan sunucu, tek çekimlik kamera ile selfie. Kısacası 90'ların renkli dünyasına hep birlikte bir göz atalım. Webtekno olarak birbirinden güzel 10 kareyi sizler için derledik.

Kurt Cobain'in bir şeyler içtiği ilginç tasarıma sahip o bardak:

Chandler ve Rachel tarafından Windows 95'i nasıl kullanmanız gerektiğini anlatan bir kaset:

 
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Paul Rudd'un Nintendo reklamı sırasında kendisini biraz fazla kaptırdığı bir an:

Konuşmasında Ninja Kaplumbağalar ile röportaj yapan Oprah:
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Bill Nye, uçakta tek çekimlik kamera ile selfie yaparken:

Nickelodeon'a ait bir sabit telefon:
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Geçit töreninde yapılan ilginç bir şov:

Titanik'in henüz popüler olmaya başladığı dönemlerden
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Kaset oynatıcınız varsa, illüzyon görüntüleri içeren bu kaseti izleyebiliyorsunuz:

Tazmanya canavarı ve Bugs Bunny yeni tarzlarını arıyorlar:
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Kaynak : https://www.buzzfeed.com/briangalindo/i-want-to-go-back
Etiketler: 1990's, 90, 1990
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