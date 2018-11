90 milyon dolarlık Hockney Tablosu En Pahalı Eser Oldu

İngiliz sanatçı David Hockney tarafından 1972 yılında yapılan bu ikonik resim, Christie's müzayede evi tarafından New York'ta düzenlenen açık arttırmada talipleriyle buluştu. 90.2 milyon dolar fiyata satılan eser, yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri oldu.

Sanatçının bu eserinin adı Portrait of an Artist - Pool with Two Figures (Bir Sanatçının Portresi (İki Figürlü Havuz). Satışa çıkmadan önce bu esere biçilen fiyat ise 80 milyon dolardı. Eserin açık arttırmada 70 milyon dolara ulaşmasının ardından ise iki kararlı alıcının ısrarla fiyat yükselttikleri görüldü.

Bu resim rekor fiyata satılmadan önce, yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri unvanı Jeff Koons'un Ballooon Dog (Balon Köpek) adlı heykeline aitti. Bu heykel 2013 yılında 58.4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Bir önceki en pahalı Hockney eseri ise 28.4 milyon dolara alıcı bulmuştu.