90 Milyon TL Değerindeki, Dünyanın En Pahalı Yılbaşı Ağacı

İngiliz tasarımcı Debbie Wingham tarafından dekore edilen bir yılbaşı ağacı, yaklaşık 90 milyon liralık değeriyle dudak uçuklatıyor. İspanya'da bir otelde sergilenen ağaçta bulunan her bir parça başlı başına bir servet değerinde.

2020 yılına girmemize bir aydan daha az bir zaman kaldığı bu dönemlerde, özellikle yurtdışında bir gelenek olan yılbaşı ağacı süslemeleri başladı. Bugünkü haberimizin konusu ise yüzlerce elmas, safir, mücevher ve hediyelerle süslenmiş olan yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir yılbaşı ağacı. Bu çam ağacını diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise yaklaşık 90 milyon lira değerinde olması.

Toplam maliyeti 11,9 milyon İngiliz sterlini olduğu belirtilen ağacın süslemeleri de bir o kadar pahalı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bir servet değerinde olan ağaca yakından bakalım.

Ağaçta bulunan her bir parça başlı başına bir servet değerinde:

İngiliz tasarımcı Debbie Wingham tarafından dekore edilen ağaç, İspanya Marbella’da bir otelde sergileniyor. Ağacın 500’den fazla süslemesini kendi başına yapan tasarımcı, aynı zamanda fikir almak için başka sanatçılardan da yardım aldı.

Ağacın en değerli süslemesi, kırmızı elmas tozu ile kaplanmış 8,9 milyon pound değerindeki yumurta kabuğu:

Ağacın üzerinde yer alan en pahalı süslemenin ise 8,9 milyon pound (yaklaşık 66 milyon TL) değerinde olan, kırmızı elmas tozu kaplı bir devekuşu yumurtası olduğu belirtiliyor Yumurta kabuğu, kırmızı elmas tozunun yanı sıra 24 ayar altın kaplama da içeriyor.

Bütün değerli mücevherler kusursuz bir şekilde kesilmiş:

Öte yandan bu süslemelere kusursuzca ve ustalıkla kesilmiş 3 karat pembe elmas, 4 karat safir, oval kırmızı elmas ve her biri birer servet değerinde olan siyah ve beyaz elmaslar eşlik ediyor.

Tasarımcı Wingham’ın daha önceleri tasarladığı pahalı eserler de bulunuyor. Bu noktada tasarımcının 2017 yılında tasarladığı dünyanın en pahalı ayakkabısının değeri 11,4 milyon pound (yaklaşık 85 milyon TL) olarak hesaplanmıştı.