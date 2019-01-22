24 Şubat 2019'da Los Angeles'ta düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak altın heykelciğe aday tüm yapımlar ve isimler belli oldu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, çizgi roman filmlerinin büyük bir kısmına damga vurduğu Oscar ödül listesini yayınladı. A Star Is Born, BlacKkKlansman ve Black Panther'in birçok farklı kategoride adaylığını gördüğümüz listelere beraber göz atıyoruz. En iyi yönetmen Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Adam McKay, "Vice" En iyi film Black Panther

BlackkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favorite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice En iyi kadın oyuncu Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife"

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?" En iyi erkek oyuncu Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A star is Born

Ramin Malek - Bohemian Rapsody

Viggo Mortensen - Green Book Yabancı dilde en iyi film "Capernaum" (Lebanon)

"Cold War" (Poland)

"Never Look Away" (Germany)

"Roma" (Mexico)

"Shoplifters" (Japan) En iyi yardımcı kadın oyuncu Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite" Yardımcı erkek oyuncu Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice" Kısa animasyon "Animal Behaviour," Alison Snowden, David Fine

"Bao," Domee Shi

"Late Afternoon," Louise Bagnall

"One Small Step," Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

"Weekends," Trevor Jimenez Orijinal Şarkı: "BlacKkKlansman," Terence Blanchard

"Black Panther," Ludwig Goransson

"If Beale Street Could Talk," Nicholas Britell

"Isle of Dogs," Alexandre Desplat

"Mary Poppins Returns," Marc Shaiman, Scott Wittman Kostüm tasarımı "Ballad of Buster Scruggs"

"Black Panther," Ruth E. Carter

"The Favourite," Sandy Powell

"Mary Poppins Returns," Sandy Powell

"Mary Queen of Scots," Alexandra Byrne En iyi kurgu "BlacKkKlansman," Barry Alexander Brown

"Bohemian Rhapsody," John Ottman

"Green Book," Patrick J. Don Vito

"The Favourite," Yorgos Mavropsaridis

"Vice," Hank Corwin En iyi ses kurgusu "Black Panther," Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker

"Bohemian Rhapsody," John Warhurst

"First Man," Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan

"A Quiet Place," Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl

"Roma," Sergio Diaz, Skip Lievsay Uyarlama senaryo "The Ballad of Buster Scruggs," Joel Coen , Ethan Coen

"BlacKkKlansman," Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

"Can You Ever Forgive Me?," Nicole Holofcener and Jeff Whitty

"If Beale Street Could Talk," Barry Jenkins

"A Star Is Born," Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters Orijinal senaryo "The Favourite," Deborah Davis, Tony McNamara

"First Reformed," Paul Schrader

"Green Book," Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

"Roma," Alfonso Cuarón

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Kaynak : https://comicbook.com/movies/2019/01/22/91st-oscar-nominations-full-list/

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