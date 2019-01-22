Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, çizgi roman filmlerinin büyük bir kısmına damga vurduğu Oscar ödül listesini yayınladı. A Star Is Born, BlacKkKlansman ve Black Panther'in birçok farklı kategoride adaylığını gördüğümüz listelere beraber göz atıyoruz.
En iyi yönetmen
- Spike Lee, "BlacKkKlansman"
- Pawel Pawlikowski, "Cold War"
- Yorgos Lanthimos, "The Favourite"
- Alfonso Cuarón, "Roma"
- Adam McKay, "Vice"
En iyi film
- Black Panther
- BlackkKlansman
- Bohemian Rhapsody
- The Favorite
- Green Book
- Roma
- A Star is Born
- Vice
En iyi kadın oyuncu
- Yalitza Aparicio, "Roma"
- Glenn Close, "The Wife"
- Olivia Colman, "The Favourite"
- Lady Gaga, "A Star Is Born"
- Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"
En iyi erkek oyuncu
- Christian Bale - Vice
- Bradley Cooper - A star is Born
- Ramin Malek - Bohemian Rapsody
- Viggo Mortensen - Green Book
Yabancı dilde en iyi film
- "Capernaum" (Lebanon)
- "Cold War" (Poland)
- "Never Look Away" (Germany)
- "Roma" (Mexico)
- "Shoplifters" (Japan)
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Amy Adams, "Vice"
- Marina de Tavira, "Roma"
- Regina King, "If Beale Street Could Talk"
- Emma Stone, "The Favourite"
- Rachel Weisz, "The Favourite"
Yardımcı erkek oyuncu
- Mahershala Ali, "Green Book"
- Adam Driver, "BlacKkKlansman"
- Sam Elliott, "A Star Is Born"
- Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"
- Sam Rockwell, "Vice"
Kısa animasyon
- "Animal Behaviour," Alison Snowden, David Fine
- "Bao," Domee Shi
- "Late Afternoon," Louise Bagnall
- "One Small Step," Andrew Chesworth, Bobby Pontillas
- "Weekends," Trevor Jimenez
Orijinal Şarkı:
- "BlacKkKlansman," Terence Blanchard
- "Black Panther," Ludwig Goransson
- "If Beale Street Could Talk," Nicholas Britell
- "Isle of Dogs," Alexandre Desplat
- "Mary Poppins Returns," Marc Shaiman, Scott Wittman
Kostüm tasarımı
- "Ballad of Buster Scruggs"
- "Black Panther," Ruth E. Carter
- "The Favourite," Sandy Powell
- "Mary Poppins Returns," Sandy Powell
- "Mary Queen of Scots," Alexandra Byrne
En iyi kurgu
- "BlacKkKlansman," Barry Alexander Brown
- "Bohemian Rhapsody," John Ottman
- "Green Book," Patrick J. Don Vito
- "The Favourite," Yorgos Mavropsaridis
- "Vice," Hank Corwin
En iyi ses kurgusu
- "Black Panther," Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker
- "Bohemian Rhapsody," John Warhurst
- "First Man," Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan
- "A Quiet Place," Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl
- "Roma," Sergio Diaz, Skip Lievsay
Uyarlama senaryo
- "The Ballad of Buster Scruggs," Joel Coen , Ethan Coen
- "BlacKkKlansman," Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee
- "Can You Ever Forgive Me?," Nicole Holofcener and Jeff Whitty
- "If Beale Street Could Talk," Barry Jenkins
- "A Star Is Born," Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters
Orijinal senaryo
- "The Favourite," Deborah Davis, Tony McNamara
- "First Reformed," Paul Schrader
- "Green Book," Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly
- "Roma," Alfonso Cuarón
- "Vice," Adam McKay
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