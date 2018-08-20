Ekran gövde oranı ile Vivo Nex ve Oppo Find X'e rakip olması beklenen Xiaomi Mi Mix 3'ün fotoğrafları sızdırıldı. Fotoğraflar, cihazın özelliklerine dair ciddi ipuçları sağlıyor.

Xiaomi’nin Mi Mix serisi, akıllı telefonların bugünkü ince çerçeveli tasarıma ulaşmalarında büyük paya sahiptir. Bununla birlikte serinin son iki telefonu olan Mi Mix 2 ve Mi Mix 2S, büyük oranda aynı tasarıma sahipti ve gerçek bir iyileştirme sunmuyorlardı. Fakat gelen sızıntılar, Xiaomi’nin Oppo Find X ve Vivo Nex modelleri ile yarışır bir Mi Mix 3 üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

Şu ana kadar tanıtılan Mi Mix akıllı telefonlarda üst ekran çerçevesi bulunmuyordu. Fakat yeni sızıntı görsellere göre Xiaomi Mi Mix 3, neredeyse yok denecek kadar ince alt ekran çerçevelerine sahip olacak. Bu da cihazın Vivo Nex benzeri bir açılır-kapanır kamera modülüne sahip olabileceğini gösteriyor.

Bir başka önemli nokta ise sızdırılan görsellerde bir parmak izi tarayıcı göze çarpmıyor. Bu da Xiaomi’nin Mi Mix 3 ile birlikte ekrana gömülü parmak izi tarayıcı sunacağını gösteriyor. Ayrıca fotoğraflar, arka panelin cam ya da seramik yapıya sahip olacağını gösteriyor ki bu da kablosuz şarj desteğinin var olma ihtimalini artırıyor.

Sızıntılar, Mi Mix 3’ün Eylül ayı ortalarında tanıtılacağını söylüyor. Mi Mix 2, geçtiğimiz yıl iPhone X tanıtılmadan sadece bir gün önce ortaya çıkmıştı. Yeni Mi Mix 3’ün de benzer şekilde tanıtılması mümkün. Sızıntılara göre yeni Xiaomi Mi Mix 3, 569 dolar (3400 TL) gibi bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak.