95 Milyon TL'lik Fiyatına Rağmen Kapış Kapış Satılan Araba

Hepimiz dolar ve euro'nun astronomik bir şekilde yükselişinden şikayet ediyoruz. Ancak gelin görün ki Avrupa’da 5 milyon euro olan, ülkemizde ise vergiler dahil 95 milyon TL’ye tekabül eden araba, daha piyasaya çıkmadan kapışıldı.

Avrupa’da yaklaşık olarak 5 milyon euroya satılan, ülkemizde ise vergiler dahil fiyatı 12.5 milyon euroyu bulan Bugatti Model Divo, 40 ünlü zengin tarafından daha piyasaya çıkmadan kapışıldı. Çok sayıda ünlü ve iş adamının rağbet gösterdiği araç; Avrupa, Orta Doğu ve Asyalı müşteriler tarafından alındı.

Bu noktada akıllara, alıcılar arasında bir Türk müşterinin de olup olmadığı soruları geldi. Ancak firma, müşterilerinin ismini bir sır gibi saklıyor ve katiyen ipucu vermiyor. 1500 beygir gücünde olduğu ve 40 şanslı kişi tarafından alındığı söylenen Divo, seri üretim yapılan Chiron’dan çok daha seri ve 35 kilo daha hafif. 100 kilometre hıza 2.5 saniyeden daha kısa zamanda ulaşan Divo, adeta bir uzay aracını andırıyor.

1.83 metre genişliğe ve 4.64 metre uzunluğa sahip olan ultra lüks araç, yalnızca 2 renge sahip. Gümüş ve mavi renkleri olduğu ifade edilen Divo’nun arka lambaları da 3D teknoloji ile üretilmiş durumda. Bu da araca optik bir görünüm kazandırıyor. Adını Fransız Albert Divo‘dan alan aracın son hızı ise 380 km/saat ile sınırlandırılmış durumda.