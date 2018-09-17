98 Yıllık Resmi Gazete Basılı Yayın Hayatına Son Verdi

Geçtiğimiz cuma günü personeline 'son iş günü' tebliği yapan Resmi Gazete'nin yayın hayatı resmi olarak sonlandı. Gazete artık sadece dijital medyada yer alacak.

Türkiye Cumhuriyeti, 98 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan kararname, yönetmelik, yasa ve genelge gibi kararları Resmi Gazete’den öğreniyordu. Fakat 7 Ekim 1920'de kurulan ve ilk sayısını 7 Şubat 1921 tarihinde yayınlayan Resmi Gazete, resmi olarak kapatıldı.

Resmi Gazete'nin hazırlanıp, basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi, geçtiğimiz ay yayınlanan bir KHK ile kapatılmıştı. Bunu takiben 14 Eylül 2018 Cuma günü Resmi Gazete’nin hazırlanması ve basılmasından görevli 130 personele ‘son iş günü' tebliği yapıldı. Böylece Resmi Gazete fiziksel hayatına son vermiş oldu.

Normal şartlarda Resmi Gazete 8 bin civarında basılıyordu. Fakat son aylarda bu sayı 2 bine kadar düşmüştü. Bu durum, Resmi Gazete’nin fiziksel hayatının son bulmasına neden oldu. Fakat Gazete, dijital medyadaki varlığını sürdürmeye devam edecek. Vatandaşlar, çevrimiçi ortamda Resmi Gazete’ye kolaylıkla ulaşabilecekler.

Fakat Resmi Gazete’nin sadece dijital olarak yayınlanacak olması da başka soru işaretlerine neden oluyor. Ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın siber saldırı tehlikesi bulunuyor. Ayrıca arşivlere ulaşma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı da şu an için bilinmiyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.