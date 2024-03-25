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  • Eray Kalelioğlu
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Arçelik, iF Design Award 2024'te 9 Ödül Birden Aldı: İşte Tasarım Ödüllü Ürünler!
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Spotify'da Artık "Eğitim Videoları" da Yayımlanacak
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Apple, iPhone 15 İçin 7 Yıllık Özelliği Övdüğü Reklam Filmi Yayınladı [Video]
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Apple, iPhone 15 İçin 7 Yıllık Özelliği Övdüğü Reklam Filmi Yayınladı [Video]
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