Tom Hardy İmzalı A Christmas Carol Dizisinden İlk Fragman

Yapımcılığını ünlü aktör Tom Hardy’nin üstlendiği mini drama serisi A Christmas Carol, ilk fragmanıyla karşımıza çıktı. İngiliz yazar Charles Dickens'ın aynı adlı ikonik romanından uyarlanan dizi, Guy Pearce, Stephen Graham, Andy Serkis gibi pek çok başarılı ismi bir araya getiriyor.

BBC One, yılın en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen A Christmas Carol’ın ilk fragmanını yayınladı. Fantastik unsurların bolca olacağı drama serisi, oldukça karanlık bir atmosferde geçecek.

Ünlü yazar Charles Dickens'ın aynı adlı romanından televizyona uyarlanan A Christmas Carol, Peaky Blinders ve Taboo gibi ünlü dizilerin yaratıcısı olan Steven Knight tarafından kaleme alınacak. Tom Hardy, Knight ve Ridley Scott üçlüsünün prodüksiyonunu üstleneceği serinin yönetmen koltuğunda Nick Murphy oturuyor.

Projenin başrollerinden birisi de Hardy olacak; ancak ünlü aktörün hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı. Dahası IMDb sayfasında ve YouTube’da paylaşılan fragmanın açıklamasında da buna dair bir ibare yok. Bugüne kadar Bane, Venom ve Mad Max gibi pek çok rolde karşımıza çıkan Hardy, bakalım bu sefer hangi karakteri hayatımıza sokacak.

A Christmas Carol’ın oyuncu kadrosunda Guy Pearce, Andy Serkis, Stephen Graham, Charlotte Riley, Joe Alwyn, Vinette Robinson ve Jason Flemyng gibi daha birçok başarılı isim bulunuyor.

Charles Dickens'ın ilk kez 1843 yılında yayınlanan aynı adlı romanına dayanan A Christmas Carol, bu aralık ayında FX ve BBC One kanallarında yayınlanacak.

A Christmas Carol fragmanı