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  • Marketteki Ürünlerden Çıkan Mide Bulandıran Şeyler

Alırken Dikkat Edin: A101, Bim, Şok, Migros Gibi Marketlerde Satılan Ürünlerin İçinden Mide Bulandıran Şeyler Çıkabiliyor

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Neredeyse her sokakta bulunan bu marketlerde satılan ürünlerin içinden sık sık böcek vb. yabancı cisimler çıkması sağlığımızı tehdit ediyor. Bu konu hakkında Twitter, Şikayet Var gibi platformlarda sayısız şikayet görülebiliyor.

Sizin de başınıza gelmiş olmalı, aldığınız ürünlerden böcek, kıl gibi cisimler çıkmıştır mutlaka. Bakliyat paketlerindeki canlı böcekler, meyve reyonlarında uçuşan sinekler oldukça meşhur (yulaflar ve muzlar bu konuda başı çekiyor). Bu durum son dönemde daha fazla yaşanmaya başladı. Üretim, kargolama, saklama koşullarının kötü olmasıyla bakanlık denetlemelerinin yetersizliği ve işçilerin fazla baskı altında çalışmaları birleşince olan bizim sağlığımıza oldu.

Biz de birkaç gün önce aldığımız yulafı sütle karıştırınca bir sürü böcek yüzeyde yüzmeye başladı. İade ettikten sonra 5 km kadar uzaklıktaki farklı bir marketten yulaf almak istedik fakat onda da canlı böcekler paketin içinde cirit atıyordu. Raflardaki diğer yulaflara da göz attık, markaları farklı olmasına rağmen onlar da aynı durumdaydı. Daha sonra ise insanların şikayetlerini araştırınca anladık ki marketlerdeki denetimsizlik çok ciddi boyutlarda!

Bu marketlerdeki çalışma şartlarının zorluğu, çalışanların itirafları aslında bu koşulların nedeni hakkında bilgiler veriyor.
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İşte Twitter ve Şikayet Var'a yansıyanlar:

bim şikayet

şok market şikayet

migros şikayet

a101 şikayet

bim yulaf şikayet

pirinç böcek

migros böcek yulaflar

oba makarna böcek

pirinçlerde böcek

migros makarna böcek

yulaf böcek

Genellikle bakliyat ürünleri böceklenmiş halde satılsa da farklı ürünlerde de böcek görülebiliyor.

migros böcek

bim böcek

bim kavanoz böcek

a101 yoğurt böcek

Ekmeklerde de durum vahim.

ekmek böcek

denetimsizlik

kanepe böcek

milföy böcek

Çıkan şeyler sadece küçük böceklerden ibaret değil.

salyangoz market

kurt sebze market

İzmarit bile çıkabiliyor.

amigo izmarit

Markaların kendilerine has yabancı maddeleri var artık.

izmarit market

Fare dışkısı görmek de mümkün.

fare dışkısı çerez

Hatta kendisini de.

a101 fare

bim fare

fare markette

Bu marketlere tavsiyemizdir, kimi ülkelerde olduğu gibi böcekleri ayrı paket halinde satarak bir çözüm getirebilirler.

markette çekirge

Siz siz olun aldığınız ürünlerin içine dikkatlice bakın. Benzer durumla karşılaştığınız takdirde şikayetçi olun.
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