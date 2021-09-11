Marketteki Ürünlerden Çıkan Mide Bulandıran Şeyler

Neredeyse her sokakta bulunan bu marketlerde satılan ürünlerin içinden sık sık böcek vb. yabancı cisimler çıkması sağlığımızı tehdit ediyor. Bu konu hakkında Twitter, Şikayet Var gibi platformlarda sayısız şikayet görülebiliyor.

Sizin de başınıza gelmiş olmalı, aldığınız ürünlerden böcek, kıl gibi cisimler çıkmıştır mutlaka. Bakliyat paketlerindeki canlı böcekler, meyve reyonlarında uçuşan sinekler oldukça meşhur (yulaflar ve muzlar bu konuda başı çekiyor). Bu durum son dönemde daha fazla yaşanmaya başladı. Üretim, kargolama, saklama koşullarının kötü olmasıyla bakanlık denetlemelerinin yetersizliği ve işçilerin fazla baskı altında çalışmaları birleşince olan bizim sağlığımıza oldu.

Biz de birkaç gün önce aldığımız yulafı sütle karıştırınca bir sürü böcek yüzeyde yüzmeye başladı. İade ettikten sonra 5 km kadar uzaklıktaki farklı bir marketten yulaf almak istedik fakat onda da canlı böcekler paketin içinde cirit atıyordu. Raflardaki diğer yulaflara da göz attık, markaları farklı olmasına rağmen onlar da aynı durumdaydı. Daha sonra ise insanların şikayetlerini araştırınca anladık ki marketlerdeki denetimsizlik çok ciddi boyutlarda!

Bu marketlerdeki çalışma şartlarının zorluğu, çalışanların itirafları aslında bu koşulların nedeni hakkında bilgiler veriyor.

İşte Twitter ve Şikayet Var'a yansıyanlar:

Genellikle bakliyat ürünleri böceklenmiş halde satılsa da farklı ürünlerde de böcek görülebiliyor.

Ekmeklerde de durum vahim.

Çıkan şeyler sadece küçük böceklerden ibaret değil.

İzmarit bile çıkabiliyor.

Markaların kendilerine has yabancı maddeleri var artık.

Fare dışkısı görmek de mümkün.

Hatta kendisini de.

Bu marketlere tavsiyemizdir, kimi ülkelerde olduğu gibi böcekleri ayrı paket halinde satarak bir çözüm getirebilirler.

Siz siz olun aldığınız ürünlerin içine dikkatlice bakın. Benzer durumla karşılaştığınız takdirde şikayetçi olun.