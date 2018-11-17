A101, Bu Hafta Uygun Fiyatlı GM 8 Go Satacak

A101, bu hafta aktüel ürünlerini duyurdu. Yapılan duyuruya göre, ünlü marketler zinciri uygun fiyatlı bir şekilde GM 8 Go satacak.

Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden biri olan A101, bu hafta da dopdolu aktüel ürünlerle geliyor. Genelde her hafta en az 1 ürününü akıllı telefon olarak kullanan A101, bu hafta da GM 8 Go satacağını duyurdu. 22 Kasım günü tüm A101 marketlerine gelecek bu akıllı telefon, uygun fiyatlı yapısıyla müşterileri memnun edecektir.

General Mobile GM 8 Go Ne Sunuyor?

A101’in 849 TL fiyat etiketi ile sattığı GM 8 GO, artık piyasada görmeye alışık olmadığımız düşük sistem özelliklerine sahip. Yine de diğer giriş seviyesi telefonlara nazaran Android’in bu tarz giriş seviyesi telefonlar için sunduğu Android 8.1 Go işletim sisteminin olması, telefonu daha akıcı ve kullanılabilir kılıyor.

GM 8 GO’nun teknik özelliklerine baktığımızda 1.5 GHz dört çekirdekli işlemci, 16GB dahili hafıza ve 1GB RAM seçenekleri bizleri karşılıyor. Bu özelliklerinin yanında 5.5 inçlik HD bir ekran, 5M ön, 13 MP arka kamera ve parmak izi okuyucu da telefonda yer alan donanımlar arasında.

A101, bunlar dışında akıllı televizyon, akıllı çocuk saati gibi çeşitli teknolojik ürünler de satacak. Eğer sizler de bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız 22 Kasım’ın sabah saatlerinde A101 mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

A101, daha önce de GM 8 Go satmıştı. Şu anki fiyatından 100 TL daha ucuz olan eski fiyat, dövizin yükselmesinin ardından belirli bir miktar zamlanmış görünüyor.