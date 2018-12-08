A101, Bu Hafta Uygun Fiyatlı Honor 9 Lite Satacak

A101, aralarında pek çok teknolojik ürünün de bulunduğu kalabalık bir listeyi bu haftanın indirimlerine dahil etmiş durumda ve en dikkat çekici ürünlerden biri de Honor 9 Lite.

Özellikle teknolojik ürünlere gelen yüksek zamlardan ötürü hepimiz tüm ürünler için fırsat kovalar hale geldik. A101 de bu anlamda her hafta başarılı indirimler yaparak müşterisinin gönlünü yapabilen bir mağazalar zinciri olmayı başardı ve hatta bu konuda Bim'i geride bıraktı diyebiliriz.

Her hafta çıkan indirimli ürünler listesinde pek çok teknolojik ürüne yer veren A101'in listesinde bu hafta yer alan en dikkat çekici ürün ise fiyat/performans olarak değerlendirildiğinde başarılı bir bütçe telefonu diyebileceğimiz Honor 9 Lite var.

Yaklaşık bir sene önce piyasaya dahil olan Honor 9 Lite, 3GB RAM, 32 GB depolama ve çift önde, çift arkada olmak üzere 4 kamerasıyla oldukça başarılı bir seçenek. Bütçe telefonları arasında senenin en dikkat çekici telefonlarından biri olan Honor 9 Lite, 13 Aralık tarihinde A101 mağazalarında olacak.

Aynı zamanda yine 13 Aralık'ta Piranha marka kulak içi ve kulak üstü kulaklıklar, Toshiba 43 inç Full HD Smart TV ve araç içi kayıt ve park kamerası seti gibi pek çok ürün de indirime girecek. Eğer ihtiyacınızı giderebilecek ürünler karşınıza çıktıysa, indirimleri kaçırmamanızı öneririz.