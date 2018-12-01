A101, Bu Hafta Uygun Fiyatlı Huawei Honor 7C Satacak

A101, her hafta pek çok ürünü indirimli olarak sunmaya devam ediyor ve bu haftanın aktüel ürünleri arasında Honor 7C de var.

Yaptığı büyük indirimler ve geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu online mağazasıyla son dönemde hayli dikkat çeken mağazalar zinciri A101, yeni haftanın aktüel ürünlerini yayınladı. Ürünler arasında en çok dikkat çeken ise Huawei Honor 7C oldu. 6 Aralık günü indirimli fiyatı üzerinden satışa sunulacak olan telefon, son dönemde yükselen akıllı telefon fiyatlarını da düşünürsek pek çok kişiyi hayli memnun edecektir.

Honor 7C kullanıcılarına neler sunuyor, indirimli fiyat nedir?

Huawei'nin bütçe dostu telefonlarından biri olan ve performansıyla da sizi yarı yolda bırakmayan Honor 7C; 4GB RAM'i, çift arka kamerası, 18:9 ekranı ve yüz tanıma teknolojisi gibi özellikleriyle kullanıcısını memnun edecek bir cihaz.

Telefonun piyasada standart fiyatı 1399 TL civarında ve A101'in uyguladığı indirim ile alıcılar telefona 1199 TL ödeyerek sahip olabilecek.

İndirimler dahilinde, piyasa değeri 300 TL civarında olan Western Digital Elements 1TB harici hard disk de güzel bir indirimle 279 TL'den satışa sunulacak. Eğer aktüel ürünler arasında ihtiyacınız olanlar varsa, 6 Aralık'tan itibaren indirimlerden faydalanabilirsiniz.