Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101, 6 Eylül Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler ile tüketicileri memnun etmeye devam ediyor. Bu Perşembe günü A101 mağazalarını ziyaret ederek General Mobile GM 8 Go akıllı telefona, Acer dizüstü bilgisayara ve Hi-Level çift girişli USB belleğe uygun fiyata sahip olabilirsiniz.
General Mobile GM 8 Go
Giriş seviye bir akıllı telefon olan General Mobile GM 8 Go, mütevazı bir donanıma sahip olmasına karşın Android Go işletim sistemi sayesinde donanım konusundaki eksikliğini hissettirmiyor. Standart Android işletim sisteminin hafif bir versiyonu olan Android Go, zayıf donanımlı GM 8 Go’nun kullanıcıyı memnun eden bir performans göstermesini sağlıyor. Cihazın A101’deki satış fiyatı ise yalnızca 749 TL.
General Mobile GM 8 Go Özellikler
- İşlemci: MediaTek MT6739
- RAM: 1GB
- Depolama: 16GB
- Ekran: 5.5 İnç HD+
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 3500mAh
- İşletim Sistemi: Android Go
Acer A315-33-C3UU Dizüstü Bilgisayar
2 yıl Acer garantisine sahip olan Acer A315-33-C3UU dizüstü bilgisayar, Intel Celeron işlemciden güç alıyor. Microsoft’un Windows 10 Home işletim sistemi ile çalışan bilgisayar, standart günlük kullanım için oldukça yeterli bir işlem gücü ve performans sağlıyor. Döviz kurunun da durumunu düşünürsek 1249 TL’lik Acer dizüstü bilgisayarın iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.
Acer A315-33-C3UU Özellikler
- Intel Celeron N3060 işlemci
- Intel HD Graphics 400 grafik kartı
- 15.6 inç HD çözünürlüklü LED ekran
- 4GB RAM, 500GB HDD
- Windows 10 Home işletim sistemi
- Bluetooth 4.0, HD çözünürlüklü webcam kamera, SD kart okuyucu
Hi-Level USB Bellek
Günümüzde dosya boyutları inanılmaz derece artmış durumda. Dolayısı ile Bluetooth gibi teknolojiler, büyük dosya boyutlarının aktarılmasında biraz yavaş kalıyor. Hi-Level USB Bellek, 16GB’lık kapasitesiyle herhangi bir dosyayı hızlı bir şekilde bir cihazdan bir diğerine aktarabilmenizi sağlıyor. Ayrıca cihazın çift girişli olması, bilgisayar haricinde diğer OTG uyumlu cihazlarla da kullanabilmenize imkan sağlıyor. 16GB’lık Hi-Level USB belleğin A101’deki fiyatı ise 22,95 TL olacak.