Perakende market zincirleri arasındaki teknolojik ürün rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Tüketicilere yarayan bu rekabet sayesinde A101 müşterileri bu perşembe günü bir akıllı telefona, dizüstü bilgisayara ve USB belleğe uygun fiyatlı olarak sahip olabilecekler.

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101, 6 Eylül Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler ile tüketicileri memnun etmeye devam ediyor. Bu Perşembe günü A101 mağazalarını ziyaret ederek General Mobile GM 8 Go akıllı telefona, Acer dizüstü bilgisayara ve Hi-Level çift girişli USB belleğe uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

General Mobile GM 8 Go

Giriş seviye bir akıllı telefon olan General Mobile GM 8 Go, mütevazı bir donanıma sahip olmasına karşın Android Go işletim sistemi sayesinde donanım konusundaki eksikliğini hissettirmiyor. Standart Android işletim sisteminin hafif bir versiyonu olan Android Go, zayıf donanımlı GM 8 Go’nun kullanıcıyı memnun eden bir performans göstermesini sağlıyor. Cihazın A101’deki satış fiyatı ise yalnızca 749 TL.

General Mobile GM 8 Go Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 1GB

Depolama: 16GB

Ekran: 5.5 İnç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android Go

Acer A315-33-C3UU Dizüstü Bilgisayar

2 yıl Acer garantisine sahip olan Acer A315-33-C3UU dizüstü bilgisayar, Intel Celeron işlemciden güç alıyor. Microsoft’un Windows 10 Home işletim sistemi ile çalışan bilgisayar, standart günlük kullanım için oldukça yeterli bir işlem gücü ve performans sağlıyor. Döviz kurunun da durumunu düşünürsek 1249 TL’lik Acer dizüstü bilgisayarın iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Acer A315-33-C3UU Özellikler

Intel Celeron N3060 işlemci

Intel HD Graphics 400 grafik kartı

15.6 inç HD çözünürlüklü LED ekran

4GB RAM, 500GB HDD

Windows 10 Home işletim sistemi

Bluetooth 4.0, HD çözünürlüklü webcam kamera, SD kart okuyucu

Hi-Level USB Bellek

Günümüzde dosya boyutları inanılmaz derece artmış durumda. Dolayısı ile Bluetooth gibi teknolojiler, büyük dosya boyutlarının aktarılmasında biraz yavaş kalıyor. Hi-Level USB Bellek, 16GB’lık kapasitesiyle herhangi bir dosyayı hızlı bir şekilde bir cihazdan bir diğerine aktarabilmenizi sağlıyor. Ayrıca cihazın çift girişli olması, bilgisayar haricinde diğer OTG uyumlu cihazlarla da kullanabilmenize imkan sağlıyor. 16GB’lık Hi-Level USB belleğin A101’deki fiyatı ise 22,95 TL olacak.