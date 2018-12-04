A101'de Bu Hafta İçi Satın Alabileceğiniz 3 Teknolojik Ürün

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan A101’in 6 Aralık Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin modelleri ve fiyatları belli olmaya başladı. Buna göre Perşembe günü A101 müşterileri Perşembe günü farklı ekran boyutlarına sahip Toshiba ve Hi Level LED TV’lerin yanı sıra Huawei’nin alt markası olan Honor marka akıllı telefona son derece uygun fiyata sahip olabilecekler.
TOSHIBA 49” SMART LED TV
6 Aralık’ta satışa çıkacak aktüel ürünlerden belki de en dikkat çekeni TOSHIBA 49” SMART LED TV olacak. Teknolojik ürünlerin fiyatlarını katladığı şu günlerde yalnızca 2499 TL’ye satılacak olan bu dev ekranlı televizyon, A101 müşterilerini fazlasıyla memnun edecektir.
Ürün Özellikleri:
- 3 adet HDMI girişi
- 2 adet USB girişi
- Bluetooth
- Dahili HD uydu alıcı
- Netflix
- WLAN BUILT-IN
- Smart TV
- Vestel servis güvencesi ile 3 yıl Garanti
- Ücretsiz montaj
HONOR 7C
Huawei’nin alt markası olan Honor’un giriş-orta segmentteki temsilcisi olan Honor 7C, uygun fiyatı, güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. Akıllı telefondan çok fazla bir beklentisi olmayan, yalnızca günlük kullanımda kendini yarı yolda bırakmayacak bir telefon arayanlar için 1199 TL’lik bu cihaz, oldukça uygun bir tercih olabilir.
Ürün Özellikleri:
- İşlemci: Snapdragon 450
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB
- Ekran: 5.99 inç Full HD+
- Arka Kamera: 13MP+2MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
HI LEVEL 32” UYDU ALICILI LED TV
Devasa ekranlar yerine daha mütevazı boyutlarda bir televizyon arıyorsanız HI LEVEL 32” UYDU ALICILI LED TV tam size göre olabilir. Devasa bir salona konumlandırmadığınız sürece boyutu ve görüntü kalitesi ile sizi üzmeyecek olan bu ürün, 999 TL’lik fiyatı ile gerçek bir bütçe dostu.
Ürün Özellikleri:
- Dahili HD uydu alıcılı
- 1 adet scart girişi
- 1 adet HDMI girişi
- 1 adet USB girişi
- Vestel servis güvencesinde 2 yıl garanti