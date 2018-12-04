A101'de Bu Hafta İçi Satın Alabileceğiniz 3 Teknolojik Ürün

A101, uygun fiyata sattığı teknolojik ürünlerle tüketicileri memnun etmeye devam ediyor. Bu hafta içi A101 mağazalarını ziyaret ederek 2 farklı TV ya da bir akıllı telefonunu uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan A101’in 6 Aralık Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin modelleri ve fiyatları belli olmaya başladı. Buna göre Perşembe günü A101 müşterileri Perşembe günü farklı ekran boyutlarına sahip Toshiba ve Hi Level LED TV’lerin yanı sıra Huawei’nin alt markası olan Honor marka akıllı telefona son derece uygun fiyata sahip olabilecekler.

TOSHIBA 49” SMART LED TV

6 Aralık’ta satışa çıkacak aktüel ürünlerden belki de en dikkat çekeni TOSHIBA 49” SMART LED TV olacak. Teknolojik ürünlerin fiyatlarını katladığı şu günlerde yalnızca 2499 TL’ye satılacak olan bu dev ekranlı televizyon, A101 müşterilerini fazlasıyla memnun edecektir.

Ürün Özellikleri:

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Bluetooth

Dahili HD uydu alıcı

Netflix

WLAN BUILT-IN

Smart TV

Vestel servis güvencesi ile 3 yıl Garanti

Ücretsiz montaj

HONOR 7C

Huawei’nin alt markası olan Honor’un giriş-orta segmentteki temsilcisi olan Honor 7C, uygun fiyatı, güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. Akıllı telefondan çok fazla bir beklentisi olmayan, yalnızca günlük kullanımda kendini yarı yolda bırakmayacak bir telefon arayanlar için 1199 TL’lik bu cihaz, oldukça uygun bir tercih olabilir.

Ürün Özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 3GB

Depolama: 32GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

HI LEVEL 32” UYDU ALICILI LED TV

Devasa ekranlar yerine daha mütevazı boyutlarda bir televizyon arıyorsanız HI LEVEL 32” UYDU ALICILI LED TV tam size göre olabilir. Devasa bir salona konumlandırmadığınız sürece boyutu ve görüntü kalitesi ile sizi üzmeyecek olan bu ürün, 999 TL’lik fiyatı ile gerçek bir bütçe dostu.

Ürün Özellikleri: