A101'de Bu Hafta Satın Alabileceğiniz 3 Teknolojik Ürün

Belirli günlerde satışa sunduğu aktüel ürünler ile tüketicileri memnun etmeyi başaran A101, bu hafta da teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101, 27 Aralık’ta satışa sunacağı aktüel ürünleri ile tüketicileri memnun etmeye devam edecek. Eğer yeni bir akıllı telefon ya da televizyon almayı düşünüyorsanız bu Perşembe günü A101 mağazalarını ziyaret ederek aşağıda listelenen ürünlerden birini satın alabilirsiniz.

Axen 43 inç Uydu Alıcılı LED TV

A101’in 27 Aralık Perşembe günü tüketicilere sunacağı ilk uygun fiyatlı teknoloji ürün Axen’in 43 inç (109 cm) ekran boyutuna sahip dahili uydu alıcılı LED TV’si olacak. 400Hz ekrana sahip olan bu cihaz, 2 adet 8W’lık ses çıkışı, 2 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi ile 1499 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Grand Prime Plus

Sekiz çekirdekli 1.4GHz işlemciye sahip olan Samsung Galaxy Grand Prime Plus, 1.5GB RAM’i, 8GB dahili depolama alanı, Android Marshmallow işletim sistemi, 5 inçlik ekranı, 8MP arka ve 5MP ön kamerası ile uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için oldukça uygun bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın A101’deki satış fiyatı ise 849 TL olacak.

Huawei Honor 8X

A101’in bu haftaki asıl bombası ise Huawei’nin alt markası olan Honor’un orta seviyedeki çarpıcı telefonu Honor 8X olacak. Gerek özellikleri gerekse tasarımı ile tüketicilerin tüm beklentilerini karşılayan bu müthiş cihaz, 27 Aralık’ta A101 mağazalarında yalnızca 2099 TL’ye yeni sahipleri ile buluşacak.

Huawei Honor 8X Özellikler