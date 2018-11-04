A101'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak 4 Teknolojik Ürün

Her hafta farklı teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere sunan A101, bu hafta karşımıza 4 ürünle çıkıyor.

Son zamanlarda teknolojik ürünlere gelen zamlar insanları daha ucuz yerler aramaya yöneltmiş, insanların imdadına da A101 yetişmişti. Diğer yerlere göre oldukça uygun bir fiyat politikası izleyen A101, böylece müşterilerin kalbini kazanıyor. 8 Kasım Perşembe itibariyle mağazalarda olacak olan ürünler şöyle:

Toshiba 49 inç Full HD Smart LED Televizyon (49L2863DAT)

3 adet HDMI, 2 adet USB girişine sahip olan ve dahili uydu alıcısıyla gelen bu televizyon; Wi-Fi, Bluetooth ve Netflix desteğine de sahip. Nakit fiyatı 2499 TL iken taksitli fiyatı 2599 TL.

HI-LEVEL 32 inç Uydu Alıcılı LED Televizyon

Toshiba'dan daha uygun fiyatlı bir televizyon da bu hafta A101'de satılacak. 1 adet HDMI, 1 adet USB girişine sahip olan 32 inçlik bu televizyonun nakit fiyatı 999 TL iken taksitli fiyatı 1039 TL.

Samsung Galaxy J250F Grand Prime Pro

Samsung'un giriş seviyesi modellerinden olan J250F, artık küçük sayılan 5 inçlik bir ekrana ve 2600 mAh'lik bir bataryaya sahip. Samsung garantili telefonun satış fiyatı 999 TL.

HI-LEVEL USB Bellek ve SD Kart

Dosyalarınızı saklayabileceğiniz taşınabilir belleklerin boyutu 32 GB. Her iki ürün de 27,95 TL'ye satılacak.