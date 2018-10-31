Her hafta farklı ürünlerde sunduğu uygun fiyatlarla müşterilerini sevindiren A101, bu hafta farklı klasmanlarda 6 teknolojik ürünü uygun fiyatlarıyla müşterilerine sunuyor.

Döviz kurlarının geçtiğimiz aylarda tavan yapması ile değişen ekonomik denge en çok teknolojik ürünleri etkiledi. Fiyatları birden %30-%35 oranında artan ürünler, kullanıcıları zor duruma soktu. Son günlerde dövüz kurlarının gerilemesiyle beraber Apple, Türkiye'deki cihazlarında dün itibarı ile indirime gitmişti.

A101'in daha önce de büyük indirimlerle akıllı telefon, televizyon, usb bellek gibi teknolojik cihazları sattığını biliyoruz. Bu hafta A101'in indirim listesinde akıllı telefon klasmanında orta segment telefonu olan Honor 9 Lite, indirimli fiyatıyla A101 marketlerde satışa çıkacak.

Toshiba 43L2863DAT 43" FULL HD Smart LED TV

Toshiba'nın 2018 yılı Smart TV'si; A++ enerji tüketim sınıfına, Dolby Digital ses çözücüsüne, 16W ses çıkış gücüne, web tarayıcıya ve 50Hz yenileme hızına sahip. 1 Kasım'dan itibaren A101 marketlerde satışa çıkacak olan Toshiba marka akıllı televizyon, taksit imkanıyla 2.199 TL liste fiyatına sahip olacak.

Hi-Level Micro-USB Çift Girişli 16GB OTG USB Bellek

Android cihazlarla ve bilgisayarlarla uyumlu OTG USB bellek, kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Bilgisayarda bulunan herhangi bir dosyayı USB belleğinize kopyalayıp daha sonra Android cihazınızda dosyayı açma imkanını sizlere sunan USB bellek, 1 Kasım'dan itibaren A101 marketlerde 22.95 TL'den satılacak.

HONOR 9 LITE

Honor'un güncel akıllı telefonu 9 Lite, sahip olduğu performansıyla orta segmentte kendine yer edinmiş durumda. 2 yıl Honor garantisiyle A101 marketlerde 1.499 TL'ye satılan Honor 9 Lite'a - 8.500 adetle sınırlı - 1 Kasım'dan itibaren A101 marketlerden sahip olabilirsiniz. (Cihazın özellikleri yukarıdaki fotoğrafta belirtilmiştir.)

Sinbo SCM-2928 Türk Kahvesi Makinesi

Günlük enerji depomuzun vazgeçilmezi olan kahve, bazı kişilerin gündelik yaşamında sıklıkta tükettiği bir içecek. Türk kahvesinin asıl yapılışı cezve ile olsa sürekli kahveyi takip etmek oldukça zor olabiliyor. Sinbo'nun Türk kahvesi makinesi sizi bu dertten kurtarıyor. Sinbo Türk kahvesi makinesi, 1 Kasım'dan itibaren A101 marketlerde 2 yıl garantili olarak 29.95 TL'ye satılacak.

Sinbo SJ-3145 Narenciye Sıkacağı

Meyve ve sebzelerinizi sıkabileceğiniz ve sağlıklı bir içecekle metabolizmanızı düzenleyebileceğiniz narenciye sıkacağı, 2 farklı boyutta sıkma başlığıyla A101 marketlerde 1 Kasım'dan itibaren 2 yıl garanti ile 49.95 TL'ye satılacak.