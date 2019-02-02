Kullanıcıların karşılayabilecekleri fiyatlara, kaliteli ürünler sunmayı hedefi haline getiren, perakende market zinciri A101, Şubat ayı için gerçekleştireceği kampanyayı açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, zaman zaman gerçekleştirdiği kampanyalarla, tüketicilerin sıkı takibinde kalmayı başarıyor. "Piyasada başka hiçbir yerde aynı fiyatlara bulunamayacak ürünler" sloganı ile oldukça agresif bir politika izleyen perakende zinciri, 7 Şubat tarihinde başlayacak olan indirimli ürünler listesini açıkladı. Listede kırtasiye ürünlerinden mutfak eşyalarına geniş bir yelpazede birçok ürün bulunurken, en çok ilgiyi çekecek ürünlerin ise Honor 7C Cep Telefonu, Toshiba 49″ Smart Led Tv ve Elton 40″ Full HD Smart Uydu Alıcılı Led Tv olması bekleniyor. Bizler de sunulacak bu teknolojik ürünlerin özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Honor 7C

Huawei’nin alt markası olan Honor’un ürettiği bu cihaz, fiyat-performans açısından oldukça olumlu değerlendirmelere sahip. 2 yıl garantili olarak satılacak olan Honor 7C telefonlar, 1.199,00 TL'den alıcı bulacak.

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 3GB

Depolama: 32GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Yüz Tanıma ve 0,3 saniyede parmak okuma

Toshiba 49″ Smart Led Tv

Vestel servis garantisi ile müşterilere 2.499,00TL'ye sunulacak Toshiba marka televizyonlar, 3 yıl garantiye sahip. Aynı zamanda, ücretsiz montaj hizmeti de satıcı tarafından karşılanıyor.

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Dahili HD uydu alıcısı

Netflix

Bluetooth

Elton 40″ Full HD Smart Uydu Alıcılı Led Tv

40 inçlik bir ekrana ve hoş bir tasarıma sahip olan bu akıllı Tv'ler, 2 yıl Sunny Türkiye servis garantisi ile müşteriye sunuluyor.

Dahili Wi-Fi (Smart)

2 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

Dahili uydu alıcı

Özelliklerini yukarıda paylaştığımız ürünler dahil daha birçok farklı ürünü, bu hafta içerisinde A101 marketlerinden temin edebilirsiniz.