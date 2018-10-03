A101, neredeyse her şeyi satın alabileceğiniz yeni online mağazasını kullanıma sundu.

Son dönemde özellikle indirimli olarak satışa sunduğu teknolojik ürünlerle adından sıkça söz ettiren ve tüm ülkede 7000'den fazla mağazası bulunan A101, e-ticarete atıldı. online.a101.com.tr adresi üzerinden satışa başlayan A101; market, elektronik, ev, yaşam, tekstil, anne, bebek, oyuncak, oto, bahçe ve yapı market kategorilerinde oldukça çeşitli bir ürün yelpazesine sahip.

Mağazada satışta olan ürünlerin 1-2 iş günü içerisinde alıcıya ulaşacağı söyleniyor. 101 TL üzeri alışverişlerde kargonun ücretsiz olacağı bir kampanyayla satışa başlayan A101, mağazalarında yakaladığı yüksek satış oranlarına yeni online mağazasında da ulaşmayı hedefliyor. Ürünlerin tamamı mağazalarda olduğu gibi uygun fiyat politikasıyla satışa çıkmış durumda.

Fırsat ürünlerine de online mağazasında yer veren A101, kredi kartları, banka kartları ya da BKM Express aracılığıyla ödeme kabul ediyor. Alınan ürünlerin iadesi ya da değişimi ise yalnızca online mağaza üzerinden yapılabilecek çünkü şimdilik A101 online mağazasını perakende mağazalarından ayrı tutuyor. Alışverişlerde standart kargo ücreti ise 6,90 TL.