A101, Gelecek Hafta Uygun Fiyata Honor 8X Satacak

Her hafta yaptığı kampanyalarla teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere sunan A101, haftaya sürpriz bir kampanya ile karşımızda olacak. Huawei'nin yeni telefonlarından Honor 8X, Türkiye pazarına girişini A101'in çevrimiçi mağazasıyla yapacak.

Huawei'nin alt markası olan Honor, 8X modelinin çıkış tarihini 6 Kasım olarak belirlemiş olsa da gelen yeni bilgiler 9 Kasım'ı gösteriyor. Telefon bu tarihte A101'in çevrimiçi mağazasında kendine yer bulacakken fiziksel mağazalarda satılmayacağı belirtiliyor.

Honor 8X Özellikleri

6.5 inçlik ekranda 2340 x 1080 çözünürlük sunan Honor 8X bir çentiğe sahip. Çentik nispeten büyük olsa da ekran-kasa oranı bu şekilde yüzde 91 seviyelerine ulaşıyor. İşlemci tarafında 12 nanometrelik Kirin 710 kullanan cihaz, bu sebeple orta halli bir işlem gücüyle geliyor; ancak bu günlük kullanımda hissedilebilecek kadar değil.

GPU Turbo teknolojisi ile gelen Honor 8X, gönderdiği titreşimler sayesinde 30 farklı senaryoda oyunların gerçekçiliğini artırıyor. Bellek ve depolama tarafında ise 4GB / 64GB seçeneği karşımıza çıkıyor. 20MP + 2MP şeklinde ikili arka kamera sistemine sahip olan telefon, ön kamerada 16MP'lik bir sensör tercih etmiş. Yapay zeka teknolojisi ise çekilen görüntülerin güzelliğini artırıyor.

3750 mAh'lik bir batarya ile oldukça uzun bir kullanım süresi sunan telefonun A101 fiyatı ise 2299 Türk Lirası olarak belirlenmiş durumda.