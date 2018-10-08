Ülkemizdeki perakende market zincirlerinin en büyüklerinden olan A101, geçtiğimiz hafta e-ticaret hizmetini devreye soktu. Firmanın bir süredir mağazalarında düzenli olarak uygun fiyatlara satışa sunduğu elektronik cihazlar, e-ticaret mağazasından da bulunuyorlar. Sizin için en uygun 5 elektronik ürünü listeliyoruz.

Bir süredir elektronik ürünler üzerine mağaza zincirine sahip şirketlerin ciddi rakipleri var. BİM ve A101, perakende alışverişin avantajını elektronik ürünler satarak göstermeye başlamıştı. Her ne kadar güven konusunda tüketiciler ilk etapta endişelenseler de sonradan bu duruma alışıldı.

Artık BİM ve A101’in her hafta hangi teknolojik ürünleri satışa sunacağı merak edilenler arasında. Zaten ortalık kızışmışken sıradaki atak da A101 cephesinden geldi. Firma, Amazon’un ülkemizde faaliyet göstermeye başladığı ay, kendi e-ticaret mağazasını açarak gündemi sarstı. Sizin için A101’in sitesinde satılan 5 teknolojik ürünü listeliyoruz.

Tp-link Kablosuz Ağ Genişletici - 69.95 TL:

Tp-link'in kablosuz ağ genişleticisini piyasaya göre oldukça düşük fiyata A101'de bulmanız mümkün. Eğer evinizde ya da iş yerinizde kablosuz ağ bağlantısının zayıfladığı bölgeler varsa, bu ağ genişletici çok işinize yarayabilir.

Logitech Kablosuz Mouse M171 – 34.95 TL:

Kablosuz fare ihtiyacınızı kaliteli bir markanın ürünüyle karşılamak için oldukça avantajlı bir fiyat. Zira Logitech’in diğer teknoloji mağazalarındaki ürünleri daha yüksek etiketlere sahip.

A4 Tech Kablosuz Klavye + Mouse Seti – 55 TL:

Kablosuz fare değil de kablosuz klavye de lazımsa yine uygun fiyatlı bir paket bulunuyor. Her iki ürün de oyunculara pek uygun olmasa da genel kullanım amacına oldukça sadık. Fiyat konusunda da piyasadaki diğer ürünlere göre oldukça avantajlı

Toshiba 43 İnç Akıllı LED TV – 2199 TL:

Toshiba’nın televizyonları LG ve Samsung’a kıyasla daha az kişi tarafından sevilse de, LED TV’deki kalite farkları anlaşılabilecek düzeyde olmuyorlar. A101, piyasadaki fiyatlara kıyasla oldukça uygun bir etiket belirlemiş durumda.

Acer Notebook A315-33 – 1249 TL:

Uygun fiyatlı ve yine genel kullanıma uygun olan Acer’ın bu dizüstüsü, doların TL farkının arttığı şu günlerde bilgisayar ihtiyacını karşılamak için birebir.