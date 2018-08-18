A101, Piyasanın Altından Nokia 3 Satmaya Hazırlanıyor

A101, 30 Ağustos’taki aktüel ürünlerinde piyasanın altında bir fiyatla Nokia 3’ler satacak.

Her hafta yeni aktüel ürünlerle karşımıza çıkan A101, bu noktada BİM’le düzenli yarışır hale geldi. Bu haftalarda en az bir akıllı telefon satışa koyan A101, 30 Ağustos’ta satışa sunacağı aktüel ürünleri tanıttı. Yapılan duyuruya göre 30 Ağustos’ta A101’e giderseniz sizleri Nokia 3 akıllı telefonlar karşılayacak.

799 TL’den satışa sunulan akıllı telefon, Nokia’nın fiyat - performans odaklı telefonu olarak gösteriliyor. 2GB RAM’e sahip olan giriş seviyesi telefonda 1.3 GHz’de çalışan 8 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Bunun dışında 16GB depolama alanı olan cihazın 5 inçlik HD (720 x 1280 piksel) ekranı bulunuyor. Kamera konusunda da ön ve arkada 8’er MP’lik kamerası bulunan cihazın 2630 mAh bataryası günlük kullanımları kısmen karşılıyor.

Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelen ve yeni bir Android sürümü alması beklenmeyen cihaz, özellikle akıllı telefon alanına yeni yeni giriş yapan büyüklere alınmak için uygun bir cihaz. Nokia’nın giriş seviyesi cihazlarından olan Nokia 3, piyasada 900 - 950 TL arasında alıcılarını beklerken, A101 yaklaşık 100 TL’lik indirimle 799 TL’den satışa sunmayı tercih etmiş.

A101, akıllı telefon dışında Piranha’nın akıllı bilekliği, ve bluetooth hoparlörünü de müşterileriyle buluştururken, 16 GB’lık bir de flash bellek satışa çıkarıyor. Eğer Nokia 3 ve diğer ürünleri satın almak istiyorsanız, 30 Ağustos’ta A101 mağazalarına gidebilirsiniz.