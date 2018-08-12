A101, Samsung Galaxy J7 Duo’yu Satışa Sunacak

A101, bu hafta aktüel ürünlerde Samsung’un giriş seviyesi telefonlarında çift arka kameraya sahip olan telefonu Galaxy J7 Duo’yu satacak.

BİM ve A101 arasında uzun süredir devam eden uygun fiyatlı akıllı telefon satma yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak önümüzdeki hafta yayınlanacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’in kataloğunda ise bu sefer biraz daha iddialı bir cihaz var. 16 Ağustos Perşembe günü A101 mağazalarında uygun fiyatlı Samsung Galaxy J7 Duo satılacak.

5.5 inçlik HD ekrana sahip J7 Duo, fiyat - performans telefonlar arasında popüler bir cihaz. 3GB RAM kapasitesine sahip olan telefonda 32 GB depolama alanı bulunuyor. 8 çekirdekli Exynos 7 serisi işlemciye sahip olan Galaxy J7 Duo 3000 mAh bataryası ile günlük işlerinizi rahatlıkla sağlayabiliyor.

Arka tarafında 13+5 MP şeklinde çift kamera kurulumu ile gelen cihaz, ön tarafında 8 MP’lik bir selfie kamerasını tercih etmiş. Android 8.0 Oreo ile birlikte gelen cihaz yaklaşık 1 ay önce de A101’de satılmıştı. Geçen ay 1349 TL’den satışa sunulan cihaz, Ağustos ayında dolar kurundaki yükseliş sebebiyle 1399 TL’den alıcılarını bekliyor.

Samsung’un giriş seviyesi cihazlarını barındıran J serisinin en üst modellerinden olan J7 Duo’ya sahip olmak istiyorsanız 16 Ağustos’ta A101 mağazalarına uğrayabilirsiniz.