A101, Uygun Fiyatlı Honor 8X Satışı Yapacak

Uygun fiyatlı akıllı telefon satışlarına A101, bu hafta da devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101, neredeyse her hafta satışa sunduğu uygun fiyatlı teknolojik ürünleriyle son zamanlarda dikkatleri oldukça üzerine çekiyor zirâ kullanıcılar, büyük teknoloji marketlerinden çok A101'in uygun fiyatlı teknolojik ürünlerini satacağı tarihleri açıklamasını bekler hale geldi.

Ekim 2018'de piyasaya sürülmesiyle güncel olmasının yanında bir o kadar da fiyat-performans ürünü olan Honor 8X; 6.5 inçlik, 1080x2340 çözünürlüğünde, %84 ekran-gövde oranında, IPS LCD bir ekrana sahipken, gücünü 2.2Ghz hızında çalışan Kirin 710 işlemcisinden alıyor. Cihazın oldukça büyük kapasiteli 3.750mAh'lik bir bataryanın yanında 16MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında selfie kamerasına ve 20MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında ana kameraya sahip olması, fiyatına göre oldukça performanslı olmasını sağlıyor.

Kısa süre önce duyurulduğu üzere A101, 27 Aralık tarihinde Honor'un Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip fiyat-performans ürünü Honor 8X akıllı telefonunu 2.099 TL'den satışa çıkaracak. Stoklarla sınırla olacak satışta A101'in bu kampanyasına büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Honor 8X'in 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneğiyle A101'in bütün seçkin şubelerinde 27 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulması bekleniyor.