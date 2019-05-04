A101 ve Bim, Önümüzdeki Hafta Uygun Fiyatlı Telefon Satacak

Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerle teknolojiyi herkese sunmaya çalışan A101 ve BİM, önümüzdeki hafta çeşitli teknolojik ürünleri müşterilerine sunacak.

Aşağı yukarı her hafta yaptığı uygun fiyatlı satışlarla gönüllerimize taht kuran A101 ve BİM, yine sağlam bir şekilde geliyor. İki farklı marka da iki adet farklı telefonunu satışa sunacak. İsterseniz lafı daha da fazla uzatmadan cihazları inceleyelim.

Honor 7S (A101)

Düşük/orta segment telefon kategorisinde bulunan Honor, Huawei’nin alt markası olarak belirli bir güveni de kullanıcılarına sunuyor. Uygun fiyatı ve ortalama özellikleri sayesinde çok büyük beklentileri olmayan kullanıcılar için kurtarıcı niteliğinde olan Honor 7S, 9 Mayıs Perşembe günü A101 mağazalarından 799 TL fiyat etiketiyle alınabilecek.

Teknik özellikler:

5,45 inç FullView 18:9 ekran

13 MP flaşlı arka kamera

5 MP flaşlı ön kamera

Dört çekirdekli 1,5 GHz ARM Cortex-A53

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

2 SIM kart + 1 MicroSD kart yuvası

Android 8

3020 mAh batarya

Samsung J4+ (BİM)

A101’deki telefondan bir nebze daha pahalı olan seçenek Samsung’dan geliyor. Standart Samsung tasarımının yanı sıra tatmin edici ekranı sayesinde kullanıcılarına da rahatlık sağlıyor. 10 Mayıs Cuma tarihinden itibaren BİM mağazalarında 999 TL fiyatla bulunabilecek Samsung J4+’ın teknik özellikleriyse şu şekilde:

Teknik özellikler:

6 inç ekran

13 MP flaşlı arka kamera

5 MP flaşlı ön kamera

Dört çekirdekli 1,4 GHz Cortex-A53

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

2 SIM + 1 MicroSD kart yuvası

Android 8

3300 mAh batarya

A101'de bulunan diğer teknolojik ürünler

43L2863DAT 43 inç FullHD Smart LED TV - (2.099 TL) (A101)

Hi-Level 32 inç uydu alıcılı LED TV - (1.099 TL) (A101)

Bu haftaki aktüel ürünler yazımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aktüel ürünleri incelediğimiz yazımızda görüşmek üzere, hoşça kalın (: