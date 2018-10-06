Apple'ın Eylül ayında yapmış olduğu lansman ile satışa çıkan iPhone Xs, barındırdığı A12 Bionic çip sayesinde neredeyse son model bir masaüstü bilgisayar kadar hızlı çalışıyor.

Apple'ın son model telefonları olan iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max'e yerleştirdiği A12 Bionic çip, son model bilgisayarlar için bile ağır olan işleri neredeyse onlar kadar hızlı halledebiliyor. Apple'ın A12 Bionic çipi 7nm değerinde üretmesi ise bunun mümkün olmasını sağlayan başlıca etken.

A12 Bionic çip aynı zamanda dünyada ilk kez 7nm ile üretilen çip olma özelliğine sahip. Apple'ın çip üzerinde yaptığı iyileştirmeler sayesinde A12 Bionic çip, olması gerekenden tamı tamına %15 daha hızlı çalışıyor. Neredeyse bir masaüstü CPU'su kadar işlevsel ve hızlı olan A12 Bionic çip, şu anda akıllı telefon sektöründeki en hızlı çip olma özelliğine sahip.

Apple A12 Bionic çipin sinirsel ağını bütünüyle yenilemiş gibi gözüküyor. Bu da A12 Bionic çipin hızlanmasına katkı sağlamış. Aynı zamanda cache özellikleri de A7 işlemcisinden beri bu denli büyük bir değişikliğe uğramamıştı. Büyük değişiklikler; CPU'nun çekirdeğinde ve GPU'nun (ekran kartı) hafıza sıkıştırma sisteminde gerçekleştirildi.

GPU üzerinde yapılan iyileştirmeler bir önceki modele göre GPU'yu %40 daha performanslı hale getirdi. A12 çip için yapılan iyileştirmeler ise A12 Bionic çipi, bir önceki model olan A11 Bionic çipe göre %24~%28 oranında daha performanslı hale getirdi. CPU'nun bu denli güçlü olması sebebiyle, Apple'ın A12 Bionic çipi mobil cihazların dışında da kullanması bekleniyor.