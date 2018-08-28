Apple A12 İşlemcisi Performans ve Pil Ömrünü Coşturacak

TSMC'nin yeni Apple A12 işlemcilerini 7nm süreci ile üretmesi Apple'a büyük avantaj sağlıyor. Gelen bilgilere göre 7nm üretim sürecinden çıkan A12 işlemciler en az %20 daha yüksek performans, %40 daha yüksek enerji verimliliğine sahip olacak.

Apple’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı akıllı telefonlar olan iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X modellerine güç veren A11 Bionic işlemcisi, tanıtımının üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaklaşık 20 gün önce tanıtılan Galaxy Note9’un işlemcisinden daha iyi performans gösteriyor. Ancak 2018 model iPhone’lar ile gelecek A12 işlemcisi çok daha yüksek performans ve çok daha düşük güç tüketimi vadediyor.

Apple, A serisi işlemcilerini kendisi geliştirip tasarlasa da işlemciler Tayvanlı TSMC tarafından üretiliyor. TSMC, yeni A12 işlemcisini, geçtiğimiz yıl tanıtılan A11 işlemcisinin aksine 10nm süreciyle değil 7nm süreciyle üretecek. Bu da işlemcinin çok daha kompakt bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor.

A12’nin 7nm süreci ile üretilmesi, işlemci bileşenleri arasındaki mesafenin daha kısa olacağı anlamına geliyor. Bileşenler arası mesafenin kısalması da işlemcinin harici bir geliştirme olmasa bile daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sağlamasını imkan veriyor. A12 işlemcisinin %20 daha yüksek performans ve %40 enerji verimliliği sunması bekleniyor.

Söylentilere göre A12 işlemcisi, A11 Bionic işlemcisi gibi 6 çekirdeğe sahip olacak. Fakat Apple, performansı artırmak için frekans hızında iyileştirmeler gerçekleştirecektir. Yeni işlemcinin genel olarak en az %30 performans artışı sağlaması bekleniyor ancak bu konudaki en kesin bilgileri iPhone lansmanında öğreneceğiz.