Avrupa Komisyonu, Apple’ın üçüncü taraf cihazlarla uyumluluğunu artırmak için yeni bir süreç başlattı.

Avrupa Komisyonu, Apple ile iOS uyumluluğunu artırmak için yeni bir süreç başlattı. Altı ay sürecek bu inceleme, Apple’ın üçüncü taraf cihazlarla etkili bir şekilde uyum sağlaması gerektiğini belirtiyor.

Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında yürütülen bu süreçte, Apple’ın iOS ve iPadOS ile kontrol edilen donanım ve yazılım özellikleriyle "ücretsiz ve etkili uyumluluk" sağlaması gerektiği vurgulanıyor.

Apple için zorlu bir uyumluluk süreci başlıyor

İlk olarak, Apple’ın iOS işletim sisteminin kulaklıklar, akıllı saatler ve sanal gerçeklik cihazlarıyla olan uyumluluğu değerlendirilecek. Burada, bildirimler, cihaz eşleştirme ve bağlantı gibi kritik işlevlerin nasıl çalıştığı incelenecek. Örneğin, AirPods’un gerçek Bluetooth çok noktalı bağlantı desteği eksikliği ve Garmin saat kullanıcılarının iPhone ile hızlı yanıt gönderememesi gibi sorunlar gündeme gelebilir.

İkinci aşamada ise üçüncü taraf geliştiricilerin Apple ekosistemine ürünlerini entegre etme talepleri üzerinde durulacak. Apple, geliştiricilerin ek iPhone ve iPad uyumluluğu için güvenli yöntemler sunarak, sistem korumalarına zarar verilmesinin Avrupa tüketicileri için risk oluşturabileceğini belirtti. Eğer Apple bu süreçte uyum sağlamazsa küresel yıllık gelirinin %10'una kadar ceza ile karşılaşma riski bulunuyor.