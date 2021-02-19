Avrupa Birliği, küresel eşit ve adil aşı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) desteğini artırdığını açıkladı. Geçtiğimiz dönemde 500 milyon euro'luk mali destek sözü veren Avrupa, bu rakamı 1 milyar euro'ya çıkardı.

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX); Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan ve temel amacı koronavirüs aşılarına eşit ve adil küresel erişim imkanı sağlamak olan bir oluşum.

Yapılan destekler ve oluşturulan fon ile hastalık karşısında korumasız olan nüfusun yüzde 20'sinin aşılanmasının sağlanması hedefleniyor. 190 ülkenin üye olduğu COVAX programına Türkiye'nin dahil olmadığı biliniyor.

AB, desteğini iki katına çıkardı:

2021 yılının sonuna kadar Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunan orta ve düşük gelirli ülkelere, en az 2 milyar doz aşı ulaştırmayı hedefleyen COVAX, bu hedefine gelen mali destekler ile ulaşmayı planlıyor. AB de bu doğrultuda COVAX'a 500 milyon euro'luk bir destek vereceğini açıklamıştı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den gelen yeni bir açıklama ile bu miktarın 1 milyar euro'ya çıkarıldığı paylaşıldı.

Leyen, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ancak tüm dünya güvende olduğunda biz de güvende olacağız. Teslimatlar yakında başlayacak" ifadelerini kullandı.

Afrika'da devam eden aşılama çalışmaları için de ilave destek:

COVAX'a verilecek desteğin artırıldığının açıklamasının yanında Ursula von der Leyen aynı zamanda Afrika'da devam eden aşılama çalışmaları için de ek bütçe ayrıldığını açıkladı. AB'nin Afrika için ayırdığı ek bütçe miktarı ise 100 milyon euro. Leyen'in açıklamalarına göre yapılacak destek Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi iş birliği ile kullandırılacak.