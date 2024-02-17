AB, güvenlik ve şeffaflık odaklı yasalarını sektörün en büyüklerine gösteriyordu. Şimdiyse karşısında binlerce şirket var.

Avrupa vatandaşlarına ulaşan içeriklerin moderasyonu konusunda oldukça katı kurallara sahip olan Avrupa Birliği, Google ve Meta gibi devleri ilgilendiren bir ‘dijital hizmet yasasını’ ortaya koymuştu. Bu yasayla birlikte yasa dışı ürünlerin ve hizmetlerin yayılmasını sağlayan içerikleri engellemek hedefleniyordu.

Temelde bu yasaya, AB nüfusunun yüzde 10’una veya daha fazlasına hitap eden kuruluşlar dahil oluyordu. Fakat bu durum değişti. Artık çok küçük kuruluşlar haricinde her hizmet sağlayıcısı, bu yasanın ilgilisi hâline geldi. Kurumun küçük olduğunu belirleyen detayların ve yasanın içeriğinin ne olduğuna da birlikte bakalım.

17 Şubat 2024’ten itibaren durum böyle.

Eğer platformun 50’den az çalışanı ve yıllık 10 milyon euro’dan az geliri varsa, bu yasadan muaf tutulacak. Bu da AB radarında binlerce şirketin olduğunu gösteriyor. Daha önce bu listede Facebook, Instagram, X, Wikipedie, YouTube ve Google gibi devler vardı. İyi güzel de bu şirketleri ilgilendiren yasa tam olarak neyin nesi?

Dijital Hizmet Yasası’nda AB, şeffaflığı ve güvenliği vurguluyor. Yasanın birkaç anahtar maddesi şu şekilde:

Kullanıcıların yasa dışı içeriği raporlamasını ve işaretlemesini sağlayacak sistemler,

sistemler, Moderasyon kararlarında şeffaflık ,

, Kişiselleştirilmiş içerikler almama seçeneği,

içerikler almama seçeneği, Küçük yaştakilere reklam gösterilmemesi,

reklam gösterilmemesi, Etnik köken ve cinsiyet odaklı reklam gösterilmemesi,

ve cinsiyet odaklı reklam gösterilmemesi, Yaş doğrulama ve çocukları koruma önlemlerinin alınması,

önlemlerinin alınması, İş yerlerinin online pazar yerleri aracılığıyla izlenebilmesi.

Bunlar haricinde AB, hosting hizmeti sunanlar için de kurallar ortaya koydu. Bu hizmet sağlayıcıları, hizmetlerinde yasa dışı içerikler yer alıyorsa kullanıcılarını uyarabilecekleri sistemler geliştirecek. İnternet servis sağlayıcıları bile şeffaflık raporları hazırlayacak.

AB yetkilileri, DSA (bahsettiğimiz yasa) maddelerine uymayan şirketleri, yıllık gelirlerinin yüzde 6’sına kadar cezalandırabilme hakkına sahip. Tabii yasanın yeni olmadığını, sadece kapsamının genişletildiğini belirtelim.

Yasanın tüm detaylarına alttaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.