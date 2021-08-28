AB, ABD ve 5 Ülkeye Seyahat Kısıtlaması Getirecek

Avrupa Birliği ülkelerinin ABD ve beraberindeki beş diğer ülkenin aşısız vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları getirmeye hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Kararın pazartesi günü netleşeceği ve AB'nin seyahat kısıtlamalarına tabi tutulan ülkeler listesinin güncelleneceği söyleniyor.

Reuters'da yer alan bir habere göre Avrupa Birliği, geçtiğimiz cuma günü yapılan bir görüşme sonrası ABD ve beş diğer ülkenin vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor. Kısıtlamanın çift doz aşı olmuş kişileri kapsamayacağı; aşısız kişilerin ise AB ülkelerine seyahatlerinde karantina ve test gibi prosedürlere tabi tutulacağı söyleniyor.

ABD vatandaşları şu an için AB'ye herhangi bir kısıtlama olmadan seyahat edebiliyor. Ancak aynı durum AB vatandaşlarının ABD'ye yapacakları seyahatler için geçerli değil. AB, bu durumla ilgili ABD'ye çağrıda bulunsa da durum değişmedi ve şimdi de benzer bir uygulamanın ABD için yapılması gündemde.

AB'nin seyahat kısıtlaması listesi genişliyor:

Reuters'a verdikleri demeçte durumu bildiren diplomatlara göre AB'nin seyahat kısıtlaması getireceği ülkeler listesinde beş ülke daha bulunuyor. Bu ülkelerin Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve Kuzey Makedonya olduğu söyleniyor.

AB'nin 'vatandaşları herhangi bir kısıtlama olmadan AB ülkelerine seyahat edebilecek ülkeler' listesinde şu an için Japonya, Ukrayna ve Katar gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 23 ülke var. Bağlayıcılığı olmayan bu listeden yakın zamanda bazı ülkelerin çıkarılacağı kesin gibi görünüyor. Tüm AB ülkelerinin hemfikir olması durumunda güncellemenin pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Ancak AB ülkeleri arasında ABD'ye benzer bir tutum sergilenmesini isteyenler ile turizm geliri kaygısı sebebiyle bu türden bir uygulamanın yapılmasını istemeyenler arasında fikir ayrılıkları olduğu bildiriliyor.