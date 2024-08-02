Avrupa Birliği'nde Yapay Zekâ Yasası Yürürlüğe Girdi

Avrupa Birliği'nin yapay zekâ uygulamalarının düzenlenmesini amaçlayan yeni yasası yürürlüğe girdi.

Avrupa Parlamentosu, "AB Yapay Zekâ Yasası" olarak adlandırılan ve yapay zekâ konusunda önemli bir dönüm noktası olan yasal düzenlemeyi onaylamıştı. Bu yasa ile birlikte üretken yapay zekâ geliştiricileri, modellerini piyasaya sürmeden önce inceletecek. Sosyal puanlama sistemleri kullanılamayacak, kamusal alanda akıllı kameralar ile yüz tanıma uygulamaları yasaklanacak.

Bu düzenleme ile birlikte, spam filtresi veya bilgisayar oyunları gibi düşük seviye yapay zekâlara izin verilecek ancak bankacılık, havayolu şirketleri gibi konularda ise şeffaflık esasıyla botlar kullanılabilecek. Otonom araçlar veya robotik cerrahi gibi yüksek riskli yapay zekâlar ise katı kontrollere tabi olacak.

Hükümler, 2026 yılında kadar uygulanabilir olacak

Avrupa Birliği, yapay zekâ alanındaki ilk düzenlemeleri 2020 yılında sunsa da tarihte ilk defa parlamentodan konuyla ilgili bir yasa geçmiş oldu. Bu değişiklikler ChatGPT, Gemini gibi yapay zekâ modellerini de etkileyecek. Yasanın hedefinde ilk anda büyük yapay zekâ teknolojisi üreticileri yer alacak.

Yasada yer alan hükümlerin çoğu 2026 yılının ortasına kadar tamamen uygulanabilir olacaksa da, biyometrik verilerle izleme gibi amaçlarla yapay zekâ kullanımı yasaklar altı ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilecek. Ayrıca deepfake için kullanımı engelleme, sohbet botlarının iletişim kalitesi gibi konularda şeffaflık öncelikli düzenlemeler yürürlüğe girecek.

Yapay zekânın hızlı ilerleyişine sonunda kural yapıcılar yetişmeye başlamış gibi görünüyor. Sizce başka düzenlemeler olmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.