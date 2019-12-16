General: “Dünyanın Herhangi Bir Yerine 1 Saatte Gidebiliriz”

ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli korgeneral Steven Kwast, ABD’nin dünyanın herhangi bir yerine 1 saat içinde insan transfer edebilecek teknolojiye sahip olduğunu iddia etti.

ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli korgeneral Steven Kwast, iddialarını Hillsdale Koleji’nin Washington’da bulunan binasında yaptığı bir konuşma sırasında dile getirdi. ABD’nin Teksas eyaletindeki San Antonie-Randolph Üssü Havacılık Eğitim Komutanlığı’ndan emekli olan Swast, ABD’nin dünyanın herhangi bir yerine 1 saat içinde insan transferi yapacak teknolojiye sahip olduğunu ileri sürdü.

Emekli korgeneral Steven Kwast, “Söz konusu teknoloji, herhangi bir kişiyi dünyanın herhangi bir noktasından herhangi bir diğer noktasına bir saatten kısa sürede transfer edilmesi için bugünkü teknolojilerle inşa edilebilir” dedi.

Emekli korgeneral, çok kısa sürelerde insan transferi sağlayacak teknolojiyi ileri sürdüğü konuşmasında aslında kurulması gereken askeri bir ABD Uzay Kuvvetleri’nden bahsediyor. Swast’ın yaptığı konuşma da “ABD Uzay Kuvvetlerine Acil İhtiyaç” başlığını taşıyor. Kwast'ın bahsettiği ABD Uzay Kuvvetleri, uzayda askeri olarak varlık gösterecek bir askeri güçtür.

"Çin çalışmalarına devam ediyor, ABD Uzay Kuvvetleri kurulmak zorunda"

Steven Swast ve ABD ordusundan bazı unsurlar, Çin’in uzay için askeri kuvvetler kurduğunu iddia ediyorlar. Swast da tam bu nedenle ABD’nin de Uzay Kuvvetleri isminde bir askeri güç kurmasını ve bu alan teknolojik olarak çalışmalar yürütmesi gerektiğini söylüyor.

1 saatten daha kısa sürelerde dünyanın herhangi bir yerine insan transfer edilmesini sağlayacak teknolojilere dair iddialar, gerçeği yansıtabilecekleri gibi, ABD Savunma Bakanlığı’nın uzay alanına yönelecek askeri çalışmalar için daha fazla bütçe talebi için de dile getiriliyor olabilir.

SpaceX’in yöneticilerinden Gwyne Shotwell, Nisan 2018’de yaptığı açıklama ile Big Falcon Rocket (BFR) isimli bir nakil sistemini geliştirdiklerini açıklamıştı. Shotwell, nakil sisteminin 10 yıl içinde çalışacağını ve bir saatten daha kısa bir sürede dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine transfer sağlayabileceğini söylemişti.